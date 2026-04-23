23 آوریل 2026•بهروزرسانی: 23 آوریل 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ملت کبیر ترکیه و شماری از مقامات دولتی به مناسبت صد و ششمین سالگرد افتتاح مجلس و 23 آوریل؛ روز «حاکمیت ملی و عید کودک»، از مقبره آتاترک بازدید کردند.
هیئت پس از آنکه کورتولموش بر سر مزار تاج گل گذاشت، به سمت مقبره مصطفی کمال آتاترک قدم زدند و سرود ملی را خواندند.
رئیس مجلس و همراهانش در پلههای منتهی به مقبره عکس یادگاری گرفتند.
کورتولموش دفتر ویژه آنیتکابیر را امضا کرد و نوشت: آتاترک عزیز، در صد و ششمین سالگرد افتتاح اولین پارلمان و به مناسبت 23 آوریل، روز حاکمیت ملی و عید کودک، ما هیجان بازدید از اولین رئیس مجلس ملت کبیر ترکیه، قلب دموکراسی و مظهر اراده ملی را تجربه میکنیم. ما بار دیگر، 106 سال بعد، این روز بزرگ را که ملت خود مالکیت استقلال خود را به دست گرفت و این وصیتنامه بنیانگذار که اعلام کرد حاکمیت بدون قید و شرط متعلق به ملت است، از صمیم قلب به شما تبریک میگوییم.