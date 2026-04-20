20 آوریل 2026•بهروزرسانی: 20 آوریل 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
طبق نتایج سیستم ثبت جمعیت مبتنی بر آدرس، تا پایان سال 2025، که توسط مرکز آمار ترکیه منتشر شده است، جمعیت کشور 86 میلیون و 92 هزار و 168 نفر است.
طبق آمار این مرکز، از این تعداد 21 میلیون و 375 هزار و 930 نفر کودک هستند.
51.3 درصد از جمعیت کودکان پسر و 48.7 درصد آنان دختر هستند.
جمعیت کودکان، شامل گروه سنی 0-17 سال، در سال 2025 به 24.8 درصد رسید.
طبق پیشبینیهای جمعیتی، انتظار میرود نسبت جمعیت کودکان در سالهای 2030، 2040، 2060، 2080 و 2100 بهترتیب به 22.1، 17.9، 16.9، 15.2 و 14.5 درصد برسد.
با بررسی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، نسبت جمعیت کودکان در سال 2025 به طور متوسط در اتحادیه اروپا 17.6 درصد ثبت شده است.
نسبت جمعیت کودکان ترکیه 24.8 درصد است که بر این اساس بالاتر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.