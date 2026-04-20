نسبت جمعیت کودکان در ترکیه در سال‌های 2030، 2040، 2060، 2080 و 2100 به‌ترتیب 22.1، 17.9، 16.9، 15.2 و 14.5 درصد پیش‌بینی می‌شود.

حدود بیست‌و‌پنج درصد جمعیت ترکیه کودک هستند نسبت جمعیت کودکان در ترکیه در سال‌های 2030، 2040، 2060، 2080 و 2100 به‌ترتیب 22.1، 17.9، 16.9، 15.2 و 14.5 درصد پیش‌بینی می‌شود.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

طبق نتایج سیستم ثبت جمعیت مبتنی بر آدرس، تا پایان سال 2025، که توسط مرکز آمار ترکیه منتشر شده است، جمعیت کشور 86 میلیون و 92 هزار و 168 نفر است.

طبق آمار این مرکز، از این تعداد 21 میلیون و 375 هزار و 930 نفر کودک هستند.

51.3 درصد از جمعیت کودکان پسر و 48.7 درصد آنان دختر هستند.

جمعیت کودکان، شامل گروه سنی 0-17 سال، در سال 2025 به 24.8 درصد رسید.

طبق پیش‌بینی‌های جمعیتی، انتظار می‌رود نسبت جمعیت کودکان در سال‌های 2030، 2040، 2060، 2080 و 2100 به‌ترتیب به 22.1، 17.9، 16.9، 15.2 و 14.5 درصد برسد.

با بررسی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، نسبت جمعیت کودکان در سال 2025 به طور متوسط ​​در اتحادیه اروپا 17.6 درصد ثبت شده است.

نسبت جمعیت کودکان ترکیه 24.8 درصد است که بر این اساس بالاتر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.