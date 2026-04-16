Gülşen Çağatay
16 آوریل 2026•بهروزرسانی: 16 آوریل 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
جنگ یک ماه و نیم بین آمریکا / اسرائیل و ایران بار دیگر نشان داد که امنیت ملی بدون امنیت انرژی نمیتواند پایدار باشد و اهمیت بهرهوری انرژی در رسیدگی به نگرانیهای مربوط به عرضه و کاهش اثرات اقتصادی جنگ به طور پیوسته در حال افزایش است.
افزایش قیمت سوختهای فسیلی به دلیل جنگ، هزینههای برق، حمل و نقل، صنعت و غذا را افزایش داده و دولتها را بر آن داشته است تا برای کاهش هزینههای انرژی منابع انرژی داخلی و تجدیدپذیر را در اولویت قرار دهند.
احمد اردم، رئیس انجمن بهرهوری انرژی ترکیه به خبرنگار آنادولو گفت که در شرایط اقتصادی ناشی از جنگ، یک استراتژی ملی که توسط امنیت انرژی پشتیبانی نشود، پایدار نخواهد بود.
اردم با اشاره به چشمانداز بلندمدت ترکیه در سیاست انرژی، اظهار داشت: روند تجربهشده در حوزه انرژی در طول جنگ، ملموسترین شاخص درستی و دوراندیشی سیاست کشورمان در تنوعبخشی به منابع انرژی و افزایش استفاده از منابع داخلی است که سالهاست با قاطعیت دنبال میشود.
او تأکید کرد: بهرهوری انرژی نقش کلیدی در تضمین امنیت عرضه و کاهش بار هزینههای انرژی بر اقتصاد دارد. اگرچه ترکیه با مشکلات تأمین انرژی مواجه نیست، اما باید برای کاهش اثرات اقتصادی بحران، تأکید بیشتری بر بهرهوری شود.
اردم افزود: تحولات اخیر روشنتر کرده است که امنیت ملی بدون امنیت انرژی قابل تضمین نیست. انرژی در هر جنبهای از زندگی وجود دارد. نفت و گاز طبیعی نه تنها سوخت، بلکه مواد اولیه ضروری برای بسیاری از بخشها نیز هستند. در کوتاهمدت، کشورهای آسیایی تحت تأثیر این بحران قرار گرفتند. در اروپا، تقاضای انرژی در ماههای تابستان و افزایش فصل سفر افزایش خواهد یافت. بنابراین، بسیاری از کشورها کمپینهای صرفهجویی در مصرف انرژی را راهاندازی کردهاند. بهرهوری انرژی نقش کلیدی در تضمین امنیت عرضه و کاهش بار هزینههای انرژی بر اقتصاد دارد. همچنین موثرترین راه حل در کوتاهمدت برای کاهش انتشار کربن ناشی از مصرف انرژی است.
او خاطرنشان کرد: ترکیه در زمانی که کشورهای آسیا و اروپا با خطرات تأمین انرژی روبرو هستند، از نظر امنیت انرژی در موقعیت قویتر و آمادهتری قرار دارد. ترکیه تاکنون بدون توسل به کاهش انرژی توانسته است بر این بحران غلبه کند.
اردم توضیح داد: نوسانات قیمت ناشی از جنگ مشکلی در عرضه محصولات در ترکیه ایجاد نکرده است، اما بر اقتصاد تأثیر گذاشته است.
او اظهار داشت: افزایش یک دلاری قیمت هر بشکه نفت منجر به هزینه اضافی تقریباً 400 میلیون دلاری برای ترکیه میشود. وقتی افزایش قیمتها را در نظر میگیریم، این رقم به وضوح نشان میدهد که قیمت انرژی چه تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد دارد.
اردم با اشاره به بُعد اجتماعی بهرهوری انرژی، گفت: «بهرهوری انرژی فقط یک مسئله فنی نیست. این موضوعی است که در آن همه اقشار جامعه میتوانند در اقتصاد ملی، بودجه کسب و کار و خانواده و حفاظت از محیط زیست مشارکت کنند؛ این موضوعی است که هیچ بازندهای ندارد. همچنین برنامههای حمایتی و تشویقی دولتی در زمینههای مختلف در این زمینه وجود دارد. ضروری است که هر شهروند، هر نهاد و هر بخشی مسئولیت خود را انجام دهد.»