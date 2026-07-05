جشنواره روزهای اسطوخودوس در قونیه

05 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 05 ژوئیه 2026
قونیه/ خبرگزاری آنادولو
پنجمین دوره جشنواره «روزهای اسطوخودوس کاراتای» که توسط شهرداری کاراتای برگزار میشود، در منطقه قاراآرسلان، محل بزرگترین مزرعه اسطوخودوس ترکیه، افتتاح شد.
این جشنواره در میان چشمانداز مزارع بنفش اسطوخودوس، میزبان هزاران بازدیدکننده از شهرهای مختلف ترکیه بود و با برنامههای فرهنگی، هنری و تفریحی متنوع برگزار شد.
حسن کلیچا، شهردار کاراتای در مراسم افتتاحیه با تأکید بر رویکرد محیطزیستی شهرداری گفت هدف آنها ایجاد فضاهای سبز بیشتر و ساخت شهری قابل زندگیتر برای نسلهای آینده است.
او همچنین از ایجاد «پارک گل مولانا» با حدود 190 گونه گل در مجاورت این مجموعه خبر داد.
در این جشنواره، تولیدکنندگان از شهرهای مختلف ترکیه حضور یافته و بازدیدکنندگان با محصولات محلی قونیه و فرآوردههای اسطوخودوس مانند بستنی، مربا، صابون و عطر آشنا شدند. همچنین نهالهای اسطوخودوس و گل نیز برای کاشت در اختیار شهروندان قرار گرفت.
برنامههای هنری، نمایشهای کودکانه، مسابقات، نمایشهای تئاتر و اجرای گروههای سرگرمی نیز فضای جشنواره را رنگینتر کرد. نمایش خودروهای کلاسیک در میان مزارع اسطوخودوس نیز از دیگر بخشهای مورد توجه بازدیدکنندگان بود.