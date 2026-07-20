خبرگزاری آنادولو با اعزام تیمی متشکل از 5 خبرنگار، 13 عکاس و 5 تصویربردار، رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2026 را از مرحله گروهی تا فینال به‌طور کامل پوشش داد و بیش از 2000 خبر، 22 هزار عکس، 950 ویدئو و 150 اینفوگرافیک به 13 زبان منتشر کرد.

جام جهانی 2026؛ خبرگزاری آنادولو به صورت گسترده و کامل این مسابقات را پوشش داد خبرگزاری آنادولو با اعزام تیمی متشکل از 5 خبرنگار، 13 عکاس و 5 تصویربردار، رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2026 را از مرحله گروهی تا فینال به‌طور کامل پوشش داد و بیش از 2000 خبر، 22 هزار عکس، 950 ویدئو و 150 اینفوگرافیک به 13 زبان منتشر کرد.

نیویورک/ خبرگزاری آنادولو

خبرگزاری آنادولو با اعزام تیمی بزرگ، رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2026 را به‌طور کامل پوشش داد و در طول برگزاری این رویداد، مشترکان خود را با گزارش‌ها و اخبار تفصیلی در جریان مسابقات قرار داد.

جام جهانی 2026 که برای نخستین بار با حضور 48 تیم و در گسترده‌ترین محدوده جغرافیایی تاریخ این رقابت‌ها به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار شد، از سوی خبرگزاری آنادولو به‌صورت لحظه‌به‌لحظه دنبال شد و اخبار آن به 13 زبان در اختیار مشترکان قرار گرفت.

خبرگزاری آنادولو دیدارهای تیم ملی فوتبال ترکیه در مرحله گروهی و همچنین نتیجه دیدار فینال را در قالب خبر فوری منتشر کرد.

خبرگزاری آنادولو با اعزام تیمی متشکل از 5 خبرنگار، 13 عکاس خبری و 5 تصویربردار، تمامی 104 مسابقه جام جهانی را پوشش داد و تصاویر ثبت‌شده را از طریق شبکه بین‌المللی مشترکان خود در اختیار رسانه‌های جهان قرار داد.

آنادولو همچنین تمرینات، نشست‌های خبری و مسابقات تیم ملی فوتبال ترکیه را از نزدیک دنبال کرد و علاوه بر انتشار گزارش‌های خبری، گفت‌وگوهای اختصاصی نیز انجام داد.

تمرینات تیم‌های حاضر در مسابقات، تصاویر و ویدئوهای بازیکنان سرشناس و همچنین نشست‌های خبری و اظهارات سرمربیان و بازیکنان پس از مسابقات نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار مشترکان قرار گرفت.

جریان گسترده اخبار، مسابقات، موضوعات مهم و تحولات لحظه‌ای جام جهانی از طریق حساب‌های رسمی خبرگزاری آنادولو در شبکه‌های اجتماعی نیز منتشر شد.

بخش قابل توجهی از عکس‌ها و ویدئوهای اختصاصی ثبت‌شده توسط تیم‌های آنادولو در رسانه‌های بین‌المللی بازنشر شد.

همچنین مهم‌ترین تحولات این دوره از جام جهانی که در وسیع‌ترین گستره جغرافیایی تاریخ این رقابت‌ها برگزار شد، هر روز از طریق ارتباط زنده خبرنگاران و انتشار گفت‌وگوهای اختصاصی و محتوای ویژه برای علاقه‌مندان فوتبال در شبکه‌های اجتماعی این خبرگزاری منتشر شد.

در مجموع، خبرگزاری آنادولو در طول برگزاری جام جهانی 2026، بیش از 2000 خبر، بیش از 22 هزار قطعه عکس، 950 ویدئو، 150 اینفوگرافیک و ده‌ها محتوای چندرسانه‌ای را به زبان‌های مختلف، از جمله ترکی، انگلیسی و عربی، در اختیار رسانه‌های داخلی و بین‌المللی قرار داد.