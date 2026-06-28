تیم‌های جست‌وجو و نجات سازمان مدیریت حوادث غیرمترقبه و نیروهای مسلح ترکیه پس از ورود به ونزوئلا، عملیات امدادرسانی خود را در مناطق زلزله‌زده این کشور آغاز کردند.

تیم‌های جست‌وجو و نجات ترکیه عملیات امدادرسانی در ونزوئلا را آغاز کردند تیم‌های جست‌وجو و نجات سازمان مدیریت حوادث غیرمترقبه و نیروهای مسلح ترکیه پس از ورود به ونزوئلا، عملیات امدادرسانی خود را در مناطق زلزله‌زده این کشور آغاز کردند.

کاراکاس/ خبرگزاری آنادولو

تیم‌های جست‌وجو و نجات سازمان مدیریت حوادث غیرمترقبه (آفاد) و نیروهای مسلح ترکیه پس از ورود به شهر لا گوایرا، که بیشترین آسیب را از زمین‌لرزه‌های شدید دیده است، عملیات جست‌وجو و نجات را آغاز کردند.

این تیم‌ها در پی دریافت گزارشی مبنی بر احتمال زنده بودن افراد زیر آوار یک ساختمان 14 طبقه در محله لا پائز، به محل اعزام شده و با هماهنگی تیم‌های امداد و نجات اسپانیا، عملیات جست‌وجو را ادامه می‌دهند.

به گفته ساکنان منطقه، این ساختمان دارای 43 واحد مسکونی بوده که 41 واحد آن هنگام وقوع زلزله مسکونی بوده است.

همچنین پیش‌تر شماری از افراد از زیر آوار زنده خارج شده‌اند و یکی از نجات‌یافتگان اطلاعاتی درباره افراد گرفتار در زیر آوار ارائه کرده است.