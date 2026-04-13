توجه نیروی دریایی ایتالیا به بایراکتار TB3

13 آوریل 2026•بهروزرسانی: 13 آوریل 2026
رم / خبرگزاری آنادولو
کارشناسان دفاعی و امنیتی ایتالیا بر این باورند که ادغام پهپاد مسلح Bayraktar TB3 که توسط شرکت Baykar تولید شده و در حال حاضر با همکاری شرکت ایتالیایی Leonardo در حال توسعه است، در ناو هواپیمابر Cavour نیروی دریایی ایتالیا، قابلیتهای قابل توجهی را برای این نیرو فراهم خواهد کرد.
اظهارات دریاسالار جوزپه بروتی برگوتو، فرمانده نیروی دریایی ایتالیا، در 25 مارس در جلسه کمیته امور خارجه و دفاع مجلس سنا مبنی بر اینکه پهپادهای TB3 اخیراً عملیاتهایی را از TCG Anadolu انجام دادهاند و این سامانهها میتوانند در ناو هواپیمابر Cavour مورد استفاده قرار گیرند، بازتاب گستردهای داشت.
پائولو مائوری، تحلیلگر دفاعی و امنیتی ایتالیایی در گفتوگو با خبرنگار آنادولو اظهار داشت که دریاسالار برگوتو تأیید کرده است که نیروی دریایی ایتالیا در حال پیشرفت در فرآیند خرید هواپیماهای Bayraktar TB3s است.
او افزود: این هواپیما نسخه کشتیپایه TB2 است که توسط Baykar تولید شده و به دلیل استفاده در اوکراین، اغلب در اخبار مطرح میشود. بنابراین، TB3 بر روی ناو هواپیمابر Cavour مستقر شده و در گروه هوایی جنگندههای F-35B ادغام خواهد شد و قابلیتهای نظارتی و تهاجمی را در محیطهای کمخطر فراهم میکند.
مائوری اظهار داشت که TB3 به دلیل زمان پرواز طولانی خود، از 21 تا 32 ساعت، و ظرفیت حمل بار، از جمله مهمات هدایتشونده MAM-L، قابلیتهای چشمگیری ارائه خواهد داد.
او گفت: احتمالاً دو عامل همزمان بر تصمیم نیروی دریایی ایتالیا برای خرید TB3 تأثیر گذاشته است. اولین عامل، شرکت LBA Systems، یک شرکت مشترک بین لئوناردو و بایکار است که در مارس 2025 تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در ایتالیا قرار دارد. این شرکت، که یک مشارکت 50-50 بین ایتالیا و ترکیه است، مسئول طراحی، توسعه، تولید و نگهداری محمولههای وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (UAV) است.
لوکا پروزی، کارشناس دفاعی و روزنامهنگار-نویسنده ایتالیایی که از نزدیک مسائل دریایی را دنبال میکند، اظهار داشت که نیروی دریایی ایتالیا بر راهاندازی پلتفرمهای جدید با قابلیتهای چند مأموریتی، بهویژه برای حفاظت از زیرساختهای حیاتی زیر آب، و بر روی انواع مختلف سیستمهای بدون سرنشین تمرکز دارد.
او افزود: این سیستمها یک ضریب نیرو ایجاد میکنند و امکان کاهش خطرات پرسنلی و حجم کار را فراهم میکنند. بیانیه دریاسالار برگوتو مبنی بر اینکه TB3هایی که با همکاری بایکار-لئوناردو تولید میشوند، میتوانند در ناو هواپیمابر کاور استفاده شوند، به خدمه پرواز اجازه میدهد تا طیف وظایفی را که گروه ویژه ناو هواپیمابر میتواند انجام دهد، گسترش دهند.
وی ادامه داد: این امر هم به ناوگان و هم به قابلیتهای نیروی مشترک ارتش سود خواهد رساند. انتظار میرود TB3، محصول این همکاری استراتژیک با سیستمهای LBA، به یک ضریب نیروی قابل توجه، به ویژه برای نیروی دریایی ایتالیا و ترکیه، تبدیل شوند.