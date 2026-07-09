در طول برنامه‌های رسمی که در چارچوب سی و ششمین اجلاس سران ناتو در آنکارا برگزار شد، مؤسسات هنری وابسته به وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، غنای فرهنگی جهان ترک را با پروتکل‌های بین‌المللی به نمایش گذاشتند.

توجه سران شرکت‌کننده در اجلاس ناتو در آنکارا به موسیقی و لباس‌های سنتی ترک در طول برنامه‌های رسمی که در چارچوب سی و ششمین اجلاس سران ناتو در آنکارا برگزار شد، مؤسسات هنری وابسته به وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، غنای فرهنگی جهان ترک را با پروتکل‌های بین‌المللی به نمایش گذاشتند.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

ارکستر سمفونیک ریاست جمهوری ترکیه و هنرمندان وابسته به اداره کل هنرهای زیبای وزارت فرهنگ و گردشگری که به عنوان بخشی از اجلاس ناتو در آنکارا اجرا داشتند، نه تنها با رپرتوار خود از موسیقی کلاسیک گرفته تا ملودی‌های جهان ترک، بلکه با لباس‌ها و اجراهای سنتی خود، مورد تحسین هیئت‌های بازدیدکننده قرار گرفتند.

طبق اعلام وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، در طول برنامه‌های رسمی که در چارچوب سی و ششمین اجلاس سران ناتو در آنکارا برگزار شد، مؤسسات هنری وابسته به این وزارتخانه، غنای فرهنگی جهان ترک و ترکیه را با پروتکل‌های بین‌المللی به نمایش گذاشتند.

هنرمندانی که در رویدادهای برگزار شده در مجتمع ریاست جمهوری و کاخ چانکایا اجرا داشتند، با رپرتوار خود از موسیقی کلاسیک غربی گرفته تا ملودی‌های برجسته ترکیه و جهان ترک، از طریق زبان جهانی هنر به دیپلماسی فرهنگی ترکیه کمک کردند.

اجرای هنرمندان ارکستر سمفونی ریاست جمهوری در اجلاس سران با تقدیر رهبران جهان روبرو شد.

پس از اجرای کنسرت ستارگان ویولنسل در ضیافت شام رهبران، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه به تک تک هنرمندان تبریک گفت و از سطح اجرای آنها ابراز رضایت کرد. مکرون اظهار داشت که دوست دارد اجرای این گروه را در فرانسه نیز بشنود.

اجرای چندزبانه گروه سامیدا که در اختتامیه برنامه شام ​​روی صحنه رفت، تحسین مهمانان بین‌المللی را برانگیخت.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با حرکتی در طول اجرای گروه، از آنها قدردانی کرد و به هنرمندان تبریک گفت و رضایت خود را ابراز نمود.

چهار گروه مختلف از ارکستر سمفونی ریاست جمهوری در مراسم استقبال، جلسات رهبران و برنامه‌های پذیرایی که در مجتمع ریاست جمهوری برگزار شد، شرکت کردند.

در مراسم پذیرایی در باغ، گروه موسیقی جهان ترک، میراث مشترک موسیقی جهان ترک را به مهمانان بین‌المللی تقدیم کرد.



در برنامه‌ای که در کاخ چانکایا و به میزبانی امینه اردوغان، همسر رئیس جمهور رجب طیب اردوغان برگزار شد، سه هنرمند زن از اداره کل هنرهای زیبای وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه با نواختن نی و کمانچه کلاسیک به اجرای برنامه پرداختند.

در مراسم استقبال رسمی در فرودگاه اسن‌بوغای آنکارا، هنرمندان گروه هنرهای نمایشی دولتی آنکارا با لباس‌های سنتی، با دسته گل از سران کشورها و همسرانشان استقبال کردند.

لباس‌های سنتی و آثار ارائه شده توسط هنرمندان مورد استقبال هیئت‌های بازدیدکننده قرار گرفت.

هیئت کره جنوبی مدتی با هنرمندان گپ زد و سازهای مورد استفاده را از نزدیک بررسی کرد.

کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان نیز لباس‌های سنتی را تحسین و از هنرمندان تشکر کرد.

محمد نوری ارسوی، وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه در پستی در شبکه‌های اجتماعی در این مورد اظهار داشت که در طول اجلاس ناتو، آنها نه تنها با دیپلماسی، بلکه با میراث غنی فرهنگی و هنری کشور از رهبران جهان استقبال کردند.

ارسوی تأکید کرد که هنرمندان با اجرای آثار برجسته خود از موسیقی کلاسیک گرفته تا ملودی‌های منحصر به فرد جهان ترک، با موفقیت ترکیه را در مجتمع ریاست جمهوری و کاخ چانکایا نمایندگی کردند.