ملیسا و میموزا مته، دو خواهر 12 و 9 ساله اهل ساکاریا که پنج سال است در مسابقات قهرمانی موتوکراس ترکیه حضور دارند، با تمرین در پیستی که خانواده‌شان ایجاد کرده‌اند، خود را برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی و نمایندگی از ترکیه آماده می‌کنند.

تمرینات سخت دو خواهر موتوکراس‌سوار ترکیه‌ای برای قهرمانی در رقابت‌های جهانی ملیسا و میموزا مته، دو خواهر 12 و 9 ساله اهل ساکاریا که پنج سال است در مسابقات قهرمانی موتوکراس ترکیه حضور دارند، با تمرین در پیستی که خانواده‌شان ایجاد کرده‌اند، خود را برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی و نمایندگی از ترکیه آماده می‌کنند.

ساکاریا/ خبرگزاری آنادولو

ملیسا و میموزا مته، دو خواهر 12 و 9 ساله اهل ساکاریا که از کودکی وارد رشته موتوکراس شده‌اند، با حضور در مسابقات قهرمانی موتوکراس ترکیه، در تلاش هستند تا در آینده نماینده کشور در رقابت‌های بین‌المللی باشند.

این دو خواهر که با تشویق پدرشان، عثمان حمدی مته، موتورسواری را آغاز کرده‌اند، پنج سال است در مسابقات فدراسیون موتورسواری ترکیه شرکت می‌کنند.

ملیسا در کلاس 85 سی‌سی موتوکراس و میموزا در کلاس 65 سی‌سی رشته‌های موتوکراس و سوپرموتو رقابت می‌کنند و تمرینات خود را در پیستی که خانواده‌شان با امکانات شخصی در منطقه‌ای جنگلی در آداپازاری احداث کرده‌اند، ادامه می‌دهند.

عثمان حمدی مته با بیان اینکه دخترانش از نخستین دختران حاضر در این رشته در ترکیه بوده‌اند، گفت شمار دختران شرکت‌کننده در مسابقات اکنون افزایش یافته است.

میرای مته، مادر این دو ورزشکار و عضو تیم ملی کاراته ترکیه، نیز با تأکید بر حمایت کامل خانواده از فرزندانش، گفت که با وجود سختی‌ها و مصدومیت‌ها، دخترانش با انگیزه به مسیر خود ادامه می‌دهند.

او همچنین از تأسیس باشگاه «ورزش‌های موتوری اکستریم ساکاریا» برای توسعه این رشته و حمایت از استعدادهای جدید خبر داد.

ملیسا مته هدف خود را نمایندگی از ترکیه در مسابقات بین‌المللی عنوان کرد. میموزا نیز گفت آرزو دارد در آینده در رقابت‌های جهانی از ترکیه نمایندگی کند.