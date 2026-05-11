تمجید وزیر دفاع بلژیک از شرکت بایکار وزیر دفاع بلژیک، شرکت بایکار را به‌دلیل نوآوری مداوم در تولید پهپادها و جنگنده‌های بدون سرنشین، دارای جایگاهی منحصربه‌فرد در ناتو توصیف کرد.

بروکسل/خبرگزاری آنادولو

تئو فرانکن، وزیر دفاع بلژیک که در چارچوب «ماموریت اقتصادی بلژیک» در استانبول حضور دارد، پس از بازدید از شرکت بایکار و «مرکز ملی فناوری اوزدمیر بایراکتار» در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: این شرکت دفاعی در ناتو جایگاهی منحصربه‌فرد دارد، زیرا نوآوری مستمر را به اصل اساسی خود تبدیل کرده است.

فرانکن در این پیام نوشت: استانبول با «روحیه کارآفرینی و پویایی» زنده است و همزمان آینده صنایع دفاعی نیز در این شهر شکل می‌گیرد.

وی با اشاره به بازدید خود به همراه ملکه ماتیلد و هیئت تجاری بلژیک از شرکت بایکار گفت این شرکت که در دهه 1980 فعالیت خود را در ابعاد کوچک آغاز کرده بود، اکنون به مجموعه‌ای با گردش مالی میلیارد یورویی تبدیل شده است.

وزیر دفاع بلژیک افزود: دو برادر این شرکت را از صفر بنا کردند و با پیش‌بینی آینده، به پیشگام تولید پهپادهای مسلح مجهز به هوش مصنوعی تبدیل شدند.

او همچنین اعلام کرد که بایکار اکنون وارد مرحله بعدی یعنی تولید جنگنده بدون سرنشین شده و جنگنده «قزل‌الما» در حال حاضر به تولید انبوه رسیده و صادر نیز می‌شود.

فرانکن در ادامه با اشاره به روابط اقتصادی ترکیه و اروپا گفت به‌روزرسانی اتحادیه گمرکی میان ترکیه و اتحادیه اروپا می‌تواند تجارت دو طرف را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد و بلژیک نیز از این روند حمایت می‌کند.

وی همچنین از امضای 32 توافق تجاری میان شرکت‌های بلژیکی و ترکیه‌ای در جریان این سفر خبر داد.