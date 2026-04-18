تمجید ناتو از نقش راهبردی 75 ساله ترکیه در ائتلاف

آنتالیا/ خبرگزاری آنادولو

رادمیلا شکرینسکار، معاون دبیرکل ناتو، در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا (ADF) 2026 در گفتگو با خبرنگار آنادولو، با تاکید بر قدرت نظامی ترکیه اظهار داشت که این کشور به مدت حدود 75 سال متحدی بسیار مهم برای تمامی اعضای ائتلاف بوده است.

وی با اشاره به اینکه نشست آتی ناتو در آنکارا بر نتایج تعهدات مربوط به هزینه‌های دفاعی، سرمایه‌گذاری و حمایت از اوکراین تمرکز خواهد داشت، تصریح کرد که گام‌های برداشته شده توسط متحدانی همچون ترکیه و آلمان در زمینه سرمایه‌گذاری دفاعی، ناتو را به مراتب قدرتمندتر خواهد کرد.

شکرینسکار با بیان اینکه دوران انتظار از آمریکا برای بر دوش کشیدن تنهایی بار مسئولیت دفاعی به پایان رسیده است، تاکید کرد که متحدان اروپایی و کانادا آماده‌اند تا سهم عادلانه‌ای در بازدارندگی متعارف و امنیت جمعی ایفا کنند.

وی اعزام جنگنده‌های ترکیه به استونی در نیمه دوم سال جاری برای گشت‌زنی هوایی را نمونه بارز همبستگی و قدرت وحدت‌آفرین در داخل ائتلاف دانست و خاطرنشان کرد که این موضوع از محورهای اصلی نشست آنکارا خواهد بود.

معاون دبیرکل ناتو همچنین با اشاره به رهگیری موفق مهمات بالستیک در حریم هوایی ترکیه توسط قابلیت‌های ائتلاف، بر اعتماد کامل ناتو به نقش‌آفرینی فعال آنکارا تاکید کرد.

در پایان این دیدار، کتاب «شاهد» خبرگزاری آنادولو که حاوی مستندات جنایات در غزه است، به وی هدیه داده شد.

