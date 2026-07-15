رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در مجلس کشور در «روز دموکراسی و وحدت ملی»، در مورد کودتای خائنانه در شب 15 جولای، اظهار داشت به لطف ایستادگی شجاعانه ملت شریف‌مان، نقشه کثیف کودتای 15 جولای خنثی شد.

تمجید رئیس‌جمهور اردوغان از «مقاومت شجاعانه ملت» برای خنثی کردن کودتای 15 جولای رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در مجلس کشور در «روز دموکراسی و وحدت ملی»، در مورد کودتای خائنانه در شب 15 جولای، اظهار داشت به لطف ایستادگی شجاعانه ملت شریف‌مان، نقشه کثیف کودتای 15 جولای خنثی شد.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در مجلس کشور در 15 جولای؛ «روز دموکراسی و وحدت ملی»، در مورد کودتای خائنانه در شب 15 جولای، اظهار داشت: به لطف ایستادگی شجاعانه ملت شریف‌مان، این نقشه کثیف خنثی و پروژه امپریالیستی مچاله و به زباله‌دان انداخته شد.



اردوغان گفت: مجلس ترکیه که یک قرن پیش در برابر اشغالگران مقاومت کرد و آنها را شکست داد، در شب خیانت (15 جولای) نیز تسلیم ابزارهای امپریالیسم نشد.



او گفت: علی‌رغم گذشت 10 سال از شب 15 جولای، کسانی که امیال‌شان در آن شب ناکام ماند، همچنان برای رسیدن به اهداف پنهان و شوم خود در کمین فرصت هستند.



رئیس جمهور ترکیه ریشه تمام موفقیت‌های ترکیه در 10 سال اخیر، از صنایع دفاعی گرفته تا اقتصاد، از امنیت تا سیاست خارجی را نابودی گروه تروریستی فتح‌الله گولن (فتو) دانست.



اردوغان خاطرنشان کرد: هیچ کس شک نکند که ساخت «قرن ترکیه» که اعضای فتو سعی در جلوگیری از آن داشتند، آغاز شده است. به اذن خدا، هیچ نیروی تاریکی قادر به متوقف کردن آن نخواهد بود.

رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد: نباید فراموش کنیم که با ذهنیتی روبرو هستیم که از پتانسیل دموکراسی برای نفوذ در نهادها، کسب قدرت و استفاده از سلاح علیه مردم خود استفاده می‌کند.