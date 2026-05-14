14 مه 2026•بهروزرسانی: 14 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیهای، یورش یک وزیر اسرائیلی به مسجدالاقصی همراه با گروهی از شهرکنشینان را محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است که اقدامات تحریکآمیزی که هویت تاریخی و حقوقی مسجدالاقصی بهعنوان مکان مقدس مسلمانان را نقض میکند، خطر تعمیق تنش و بیثباتی در منطقه را افزایش میدهد.
وزارت خارجه ترکیه همچنین از جامعه جهانی خواست برای حفاظت از حقوق مشروع ملت فلسطین و جلوگیری از نقض حقوق مربوط به قدس شرقی اشغالی و اماکن مقدس، به مسئولیتهای خود عمل کند.
در این بیانیه تأکید شد: یورش یک وزیر اسرائیلی به مسجدالاقصی همراه با گروهی از شهرکنشینان را محکوم میکنیم.