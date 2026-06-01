ترکیه یورش افراطیون اسرائیلی به مسجدالاقصی را محکوم کرد

01 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 01 ژوئن 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
وزارت امور خارجه ترکیه طی بیانیهای یورش افراطیون اسرائیلی به مسجدالاقصی، برافراشتن پرچم اسرائیل و خواندن سرود ملی را به شدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: یورش گروههای افراطی اسرائیلی تحت حمایت نیروهای امنیتی اسرائیل به مسجد الاقصی و اقدامات تحریکآمیز آنان، از جمله برافراشتن پرچم اسرائیل و خواندن سرود ملی را به شدت محکوم میکنیم.
در بیانیه فوق تأکید شده است که این اقدامات، که با هدف تضعیف جایگاه تاریخی و قانونی بیتالمقدس، به ویژه مسجد الاقصی، انجام شده، نقض آشکار قوانین بینالمللی است و خطر تشدید بیثباتی در منطقه را به همراه دارد.
در پایان این بیانیه آمده است: در مواجهه با این تحریکات و تخلفات خطرناک نیروهای اشغالگر اسرائیلی علیه اماکن مقدس مسلمانان و مسیحیان، بار دیگر از جامعه بینالمللی میخواهیم که فشار بر اسرائیل را افزایش دهد.