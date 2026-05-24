ترکیه و 14 کشور دیگر در بیانیه‌ای مشترک افتتاح دفتر غیررسمی سومالی‌لند در قدس اشغالی را محکوم کردند وزرای امور خارجه ترکیه و 14 کشور دیگر با صدور بیانیه‌ای مشترک، اقدام منطقه خودخوانده «سومالی‌لند» برای افتتاح نمایندگی در قدس اشغالی را به‌شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد دانستند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

وزرای امور خارجه ترکیه، جیبوتی، اندونزی، اردن، فلسطین، قطر، لبنان، موریتانی، مصر، پاکستان، سومالی، سودان، عربستان سعودی، عمان و یمن با صدور بیانیه‌ای مشترک، اقدام منطقه خودخوانده «سومالی‌لند» برای افتتاح یک «نمایندگی» غیرقانونی در قدس اشغالی را به‌شدت محکوم کردند.

در این بیانیه که از سوی وزارت امور خارجه ترکیه منتشر شده، آمده است که این اقدام «غیرقانونی و غیرقابل قبول» است و به‌طور مستقیم نقض حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های مربوطه محسوب می‌شود.

در ادامه این بیانیه تاکید شد که افتتاح چنین ساختارهایی در قدس اشغالی تلاش برای مشروعیت‌بخشی به وضعیت غیرقانونی این شهر است و با قوانین و تصمیمات سازمان ملل متحد در تضاد قرار دارد.

وزرای امور خارجه این کشورها همچنین اعلام کردند هرگونه اقدام یک‌جانبه که با هدف تغییر وضعیت حقوقی و تاریخی قدس اشغالی انجام شود، از نظر حقوقی باطل بوده و هیچ اثر قانونی ندارد.

در بخش دیگری از بیانیه فوق تأکید شده است که قدس شرقی از سال 1967 تحت اشغال قرار دارد و هرگونه تلاش برای تغییر وضعیت آن مردود است.

همچنین این کشورها بر حمایت کامل خود از وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی تأکید و هرگونه اقدام یک‌جانبه که به حاکمیت یا تمامیت ارضی این کشور آسیب بزند را به‌طور کامل رد کرده‌اند.