23 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 23 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
براساس آمار منتشرشده از سوی اتحادیه صادرکنندگان ماشینآلات ترکیه، صادرات این صنعت در ششماهه نخست سال 2026 به 12 میلیارد دلار رسید.
در صادرات ماشین آلات از ترکیه، آلمان با بیش از 1.4 میلیارد دلار در رتبه اول قرار گرفت، ایالات متحده آمریکا با 949 میلیون دلار در رتبه دوم و ایتالیا با 531 میلیون دلار در رتبه سوم قرار گرفتند.
سودا کایحان ییلماز، رئیس اتحادیه صادرکنندگان ماشین آلات ترکیه اظهار داشت که تحولات ژئوپلیتیکی جهانی فشار قابل توجهی بر هزینههای لجستیک و انرژی وارد کرده و اختلالات ایجاد شده در تنگه هرمز و افزایش قیمت انرژی، در برخی بخشها هزینهها را از قیمت فروش محصولات فراتر برده است.
ییلماز با تأکید بر اینکه شرکتها باید با تحلیل صحیح حجم گسترده دادههای موجود، تصمیمات خود در زمینه تولید، سرمایهگذاری و تأمین مالی را شکل دهند، افزود که هرچند نشانههای توافق میان آمریکا و ایران مثبت ارزیابی میشود، اما آثار آن بهتدریج و در طول زمان در بخش واقعی اقتصاد نمایان خواهد شد.