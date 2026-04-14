ترکیه در سه ماه اول امسال 6.6 میلیارد دلار ماشین‌آلات صادر کرد صادرات انواع ماشین‌آلات از ترکیه در سه ماهه اول سال جاری به 6.6 میلیارد دلار رسید.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

براساس آمار منتشر شده توسط اتحادیه صادرکنندگان ماشین آلات ترکیه، صادرات صنعت ماشین‌آلات کشور در سه‌ماهه نخست سال با افزایش 0.2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2025 به 6.6 میلیارد دلار رسید.

طبق این گزارش، در حالی که صادرات از نظر وزنی 12.7 درصد کاهش یافت، افزایش میانگین قیمت هر کیلو به 8.7 دلار موجب رشد ارزش صادرات شد.

همچنین صادرات سالانه این بخش با رشد 2.1 درصدی به 28.6 میلیارد دلار رسید، در حالی که واردات با افزایش 7.3 درصدی به 46.8 میلیارد دلار بالغ شد. در این دوره، بیشترین صادرات به آلمان، ایالات متحده آمریکا و ایتالیا انجام شد.

کوتلو قارا‌ولی‌اوغلو رئیس این اتحادیه با اشاره به ریسک‌های ژئوپلیتیکی و افزایش هزینه‌های انرژی، تأکید کرد که ترکیه با ارائه ثبات عملیاتی می‌تواند مقصدی جذاب برای سرمایه و نیروی انسانی متخصص باشد. همچنین فشار واردات بر صنعت داخلی افزایش یافته است.