ترکیه در روزهای 7 و 8 ژوئیه میزبان سران ناتو خواهد بود ترکیه در روزهای 7 و 8 ژوئیه میزبان سی‌وششمین اجلاس سران ناتو در آنکارا خواهد بود.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

ترکیه برای برگزاری سی‌وششمین اجلاس سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در روزهای 7 و 8 ژوئیه در آنکارا آماده می‌شود.

در این اجلاس، علاوه بر رهبران 32 کشور عضو ناتو، شمار زیادی از رهبران میهمان، نزدیک به 100 وزیر، دیپلمات‌های ارشد، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و هزاران میهمان خارجی حضور خواهند داشت.

برای تأمین امنیت این رویداد، 56 هزار و 288 نیروی امنیتی شامل نیروهای پلیس و ژاندارمری به‌کار گرفته خواهند شد. همچنین نزدیک به 3 هزار خبرنگار و نماینده رسانه‌های بین‌المللی برای پوشش اجلاس درخواست مجوز کرده‌اند.

ریاست ارتباطات ترکیه نیز با تشکیل یک کارگروه ویژه، مسئولیت هماهنگی فعالیت‌های رسانه‌ای، روند صدور اعتبارنامه، دیپلماسی عمومی و مدیریت ارتباطات بحران را بر عهده گرفته است.

شبکه ‌تی‌آر‌تی نیز با 80 دوربین از 26 نقطه مختلف، این اجلاس را به‌صورت زنده برای مخاطبان جهانی پوشش خواهد داد.

در حاشیه اجلاس، نشست‌ها و برنامه‌های جانبی متعددی با مشارکت نهادهای بین‌المللی و اندیشکده‌های مختلف در آنکارا و استانبول برگزار خواهد شد.