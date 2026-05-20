ترکیه خشونت کلامی و فیزیکی وزیر اسرائیلی علیه فعالان «صمود» را محکوم کرد وزارت امور خارجه ترکیه خشونت کلامی و فیزیکی یک وزیر اسرائیلی علیه فعالان ناوگان جهانی صمود که در آب‌های بین‌المللی توقیف شد را محکوم کرد.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: خشونت کلامی و فیزیکی یک وزیر اسرائیلی علیه فعالان ناوگان جهانی صمود که به طور غیرقانونی توسط اسرائیل در آب‌های بین‌المللی توقیف شد را محکوم می‌کنیم.

در این بیانیه آمده است که تمام تلاش‌های لازم، به همراه سایر کشورهای مربوطه، برای آزادی فوری و ایمن شهروندان ترکیه‌ای بازداشت شده و سایر فعالان ناوگان انجام می‌شود.

در این بیانیه تصریح شده است: این وزیر از چهره‌های کلیدی در نسل‌کشی انجام شده توسط اسرائیل در غزه است و بار دیگر آشکارا طرز فکر خشونت‌آمیز و وحشیانه دولت نتانیاهو را به جهانیان نشان داده است.