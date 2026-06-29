وزارت امور خارجه ترکیه حملات اسرائیل به مناطق قنیطره و درعا سوریه را به شدت محکوم کرد.

ترکیه حملات اسرائیل به سوریه را به شدت محکوم کرد وزارت امور خارجه ترکیه حملات اسرائیل به مناطق قنیطره و درعا سوریه را به شدت محکوم کرد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه‌ای حملات اسرائیل به قنیطره و درعا را نقض تمامیت ارضی، وحدت و حاکمیت سوریه اعلام و به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: این حملات که جان و مال مردم سوریه را نادیده می‌گیرد و زندگی را برای غیرنظامیان در منطقه به طور فزاینده‌ای دشوار می‌کند، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و توافق‌نامه کاهش تنش 1974 است.

این بیانیه همچنین از جامعه بین‌المللی خواست تا به مسئولیت‌های خود در پایان دادن به این حملات که پیشرفت سوریه از دسامبر 2024 و ثبات منطقه را هدف قرار می‌دهد، عمل کند.