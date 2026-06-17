17 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 17 ژوئن 2026
آنتالیا/ خبرگزاری آنادولو
مصطفی آلتوغ آتالای، مدیرکل تحقیقات و سیاستهای کشاورزی وزارت کشاورزی و جنگلداری ترکیه گفت که این نهاد، تجربه خود در تولید حشرات مفید مورد استفاده در مبارزه زیستی را با کشورهای همسایه نیز به اشتراک خواهد گذاشت.
آتالای در گفتگو با خبرنگار آنادولو تصریح کرد: بسیاری از کشورهای دوست خواهان دریافت این حشرات برای مبارزه زیستی با آفات هستند.
وی که برای شرکت در بیستوچهارمین نشست هیئتمدیره گروه مشورتی تحقیقات بینالمللی کشاورزی به آنتالیا سفر کرده، اظهار داشت: کشورهای منطقه بهخوبی از موفقیت ترکیه در تحقیقات کشاورزی آگاه هستند. یکی از حوزههای مهم فعالیت نهاد تحقیقات و سیاستهای کشاورزی وزارت کشاورزی و جنگلداری ترکیه نیز بخش بذر است و ترکیه در این زمینه به خارج وابستگی ندارد.
او با تاکید بر پیشرفت سریع فناوری و علم افزود که در تولیدات گیاهی، راههایی برای کاهش استفاده از آفتکشها و سایر مواد شیمیایی جستوجو میشود.
آتالای درباره استفاده از حشرات مفید برای مقابله با آفات نیز گفت: حشرات مفیدی را که تولید میکنیم با شرایط منطقه سازگار کرده، تکثیر میکنیم و در باغهای کشاورزان رهاسازی میکنیم. بهجای از بین بردن آفات با سموم یا روشهای پرهزینه و دشوار، از حشرات مفید استفاده میکنیم.
وی توضیح داد که در برخی موارد از حشرات شکارچی برای از بین بردن آفات استفاده میشود، در برخی موارد حشرات عقیم با آفات جفتگیری میکنند و در روشهای دیگر نیز حشراتی به کار گرفته میشوند که در تخم آفات تخمگذاری میکنند.