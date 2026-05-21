ترکیه به دنبال گسترش حضور در بخش کشاورزی غرب آفریقا

21 مه 2026•بهروزرسانی: 21 مه 2026
داکار/خبرگزاری آنادولو
قاره آفریقا با توجه به رشد جمعیت، امنیت غذایی و نیاز به افزایش تولید کشاورزی، در سالهای اخیر به یکی از کانونهای توجه سرمایهگذاران بینالمللی تبدیل شده و ترکیه نیز در تلاش است حضور خود را در بخش کشاورزی و صنایع غذایی غرب آفریقا پررنگتر کند.
در حالی که بخش قابل توجهی از تولیدات کشاورزی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا همچنان با روشهای کممکانیزه انجام میشود، به دلیل ضعف در زنجیره حملونقل و نبود زیرساختهای مناسب ذخیرهسازی، میلیونها تن محصول پیش از رسیدن به مصرفکننده از بین میرود.
بر اساس دادههای بانک جهانی، حدود 37 درصد از مواد غذایی تولیدشده در جنوب صحرای آفریقا در مرحله پس از برداشت از بین میرود و در برخی محصولات مانند میوه و سبزیجات در غرب آفریقا این میزان به بیش از 50 درصد میرسد.
همچنین طبق دادههای مؤسسه بروکینگز، در این منطقه به ازای هر 1000 هکتار زمین قابل کشت تنها 1 تا 2 تراکتور وجود دارد و بخش عمده تولید کشاورزی همچنان بر نیروی انسانی متکی است.
کشورهای غرب آفریقا در سالهای اخیر تلاش کردهاند سرمایهگذاری در حوزههایی مانند آبیاری، انبارداری، ماشینآلات کشاورزی و فناوریهای دیجیتال کشاورزی را افزایش دهند و ترکیه نیز در این زمینه به دنبال تقویت حضور اقتصادی خود در بخش کشاورزی و غذا است.
در همین چارچوب، پلتفرم «Agroconnect» که ترکیه و 11 کشور غرب آفریقا را گرد هم آورده، هفته گذشته پنجمین اجلاس کشاورزی و غذای غرب آفریقا را در داکار برگزار کرد؛ نشستی که در آن موضوعاتی از جمله تأمین تراکتور، سیستمهای آبیاری، کارخانههای خشککردن انبه و فناوریهای کشاورزی دیجیتال بررسی شد.
ذکی گوورجین، عضو هیئتمدیره شورای تجاری ترکیه-سنگال در DEİK و رئیس Agroconnect، در گفتوگو با خبرگزاری آناتولی گفت این پلتفرم با هدف ایجاد همکاری پایدار میان ترکیه و کشورهای غرب آفریقا در حوزه کشاورزی و غذا فعالیت میکند.
وی با اشاره به اینکه Agroconnect ساختاری متشکل از اتاقهای کشاورزی، گروههای غذایی و نهادهای بینالمللی است، افزود این مجموعه هر شش ماه یکبار هم در آفریقا و هم در ترکیه اجلاس برگزار میکند.
گوورجین با بیان اینکه در روابط ترکیه با آفریقا بیشتر بخشهای ساختوساز، صنایع دفاعی و نساجی مطرح بودهاند، تاکید کرد: در حال حاضر موضوع اصلی کل آفریقا کشاورزی است. امنیت غذایی و استقلال غذایی بدون توسعه ممکن نیست.
وی با اشاره به پایین بودن سطح مکانیزاسیون در غرب آفریقا گفت: نرخ مکانیزاسیون در غرب آفریقا تنها 8 درصد است؛ یعنی 92 درصد تولید همچنان با روشهای دستی انجام میشود که پایدار نیست. برای مثال در سنگال حدود 60 درصد انبهها دور ریخته میشود که علت آن ضعف در لجستیک، نبود سیستمهای سردخانهای و کمبود زیرساختهای انبارداری است.