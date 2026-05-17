ترکیه از نسل جدید مین‌یاب و ربات کشف مین و مواد منفجره دست‌ساز (EYP) رونمایی کرد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

صنعت دفاعی ترکیه در نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی، هوافضا و هوانوردی (SAHA 2026) برای نخستین بار از نسل جدید مین‌یاب و ربات کشف مین و مواد منفجره دست‌ساز (EYP) رونمایی کرد.

دوریم ارول، رئیس هیئت‌مدیره شرکت (MESAN)، در گفت‌وگو با آنادولو اعلام کرد که این نمایشگاه برای صنعت دفاعی ترکیه اهمیت زیادی دارد و شرکت متبوعش امسال سه محصول جدید را در مرکز توجه قرار داده است.

وی درباره سامانه جدید «MEDAS» گفت: این دستگاه با بهره‌گیری از فناوری نوآورانه قادر است اهداف مختلف را حتی در شرایط دشوار زمینی شناسایی کند و برای کاربران از نظر امنیت و سرعت، مزیت مهمی فراهم می‌کند.

ارول در ادامه ابراز داشت: این سامانه در شرایط میدانی آزمایش شده و با دریافت بازخورد کاربران بهبود یافته است.

هدف اصلی نیز کاهش هشدارهای اشتباه و افزایش دقت کشف عنوان شد.

ارول همچنین از توسعه ربات مین‌یاب «MEROB» با همکاری شرکت‌های فعال در حوزه رباتیک خبر داده و گفت این سامانه برای افزایش ایمنی نیروهای انسانی طراحی شده است.

وی افزود که MEROB بدون نیاز به حضور مستقیم اپراتور در مناطق خطرناک، از راه دور کنترل می‌شود و توانایی انجام عملیات نیمه‌خودکار را دارد. این ربات با سامانه‌های مختلفی برای شناسایی مین و مواد منفجره تجهیز شده است.

