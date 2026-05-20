ترکیش ایرلاینز 93 ساله شد

شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز که فعالیت خود را در 20 مه 1933 تنها با 5 فروند هواپیما آغاز کرده بود، نودوسومین سالگرد تاسیس خود را با 536 هواپیما و پرواز به 358 مقصد در 133 کشور گرامی می‌دارد.

این شرکت ابتدا با نام «اداره خطوط هوایی دولتی» تاسیس و فعالیت خود را با 24 کارمند آغاز کرد. ناوگان اولیه شامل 5 هواپیما بود و در ادامه با توسعه تدریجی، تعداد هواپیماها و مسیرهای پروازی آن به‌سرعت افزایش یافت. نخستین پرواز خارجی ترکیه در سال 1947 از استانبول به آتن انجام شد و در دهه‌های بعد مسیرهایی به بیروت، قاهره و دیگر شهرها اضافه شد.

ترکیش ایرلاینز در سال 1956 به شرکت سهامی تبدیل شد و به عضویت انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (IATA) درآمد. این شرکت در سال 2008 نیز به اتحاد جهانی «استار الاینس» پیوست. لوگوی مشهور ترکیش ایرلاینز که از غاز وحشی الهام گرفته شده، از سال 1959 تاکنون مورد استفاده قرار دارد.

ترکیش ایرلاینز در دهه‌های اخیر با راه‌اندازی خدمات آنلاین، بلیت الکترونیکی، شرکت فنی و شرکت خدمات پذیرایی «Turkish Do&Co»، دامنه فعالیت‌های خود را گسترش داد. این شرکت همچنین از سال 2007 موفق به دریافت رتبه چهار ستاره از موسسه بین‌المللی «Skytrax» شد.