ترکیش ایرلاینز سالن اختصاصی مسافران خود را در فرودگاه آنتالیا افتتاح کرد

شرکت خطوط هوایی ترکیه «ترکیش ایرلاینز» (THY) سالن اختصاصی مسافران خود را در فرودگاه آنتالیا افتتاح کرد.

به گزارش روابط عمومی ترکیش ایرلاینز، این سالن اختصاصی در فضایی به وسعت حدود 2 هزار و 30 متر مربع طراحی شده و ظرفیت پذیرش هم‌زمان 270 مسافر را دارد.

این پروژه که طی حدود 150 روز کاری تکمیل شده، شامل اتاق‌های جلسه، فضای گفت‌وگوی آرام، اتاق ویژه وی‌آی‌پی، اتاق خانواده، بخش بازی کودکان، اتاق‌های تعویض لباس مسافران، فضاهای عبادت و بخش‌های استراحت متناسب با نیازهای مختلف مسافران است.

در طراحی این مجموعه که با الهام از صخره‌های ساحلی آنتالیا، ساختار توپوگرافی سواحل و بافت تاریخی این شهر شکل گرفته، استفاده از بافت سنگ طبیعی، سطوح چوبی با رنگ‌های گرم، جزئیات برنزی و نورپردازی غیرمستقیم در اولویت قرار داشته است.

همچنین فضاهای متنوع نشیمن، بخش‌های کاری و استراحتگاه‌های نیمه‌خصوصی با طراحی فضایی سیال و یکپارچه در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.