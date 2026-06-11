ترکیش‌ایرلاینز برای پنجمین بار جایزه "بهترین غذا و نوشیدنی در اروپا" را دریافت کرد انجمن تجربه مسافر خطوط هوایی (APEX) جایزه "بهترین غذا و نوشیدنی در اروپا" را برای پنجمین بار به ترکیش ایرلاینز اعطا کرد.