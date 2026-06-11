Kenan Irtak
11 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 11 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
شرکت هواپیمایی ترکیه (ترکیش ایرلاینز) برای پنجمین بار برنده جایزه "بهترین غذا و نوشیدنی اروپا" توسط «انجمن تجربه مسافر خطوط هوایی» (APEX) شد.
بر اساس اعلام اداره روابط عمومی ترکیش ایرلاینز، این جایزه در مراسم اعطای جوایز APEX در 10 ژوئن در دوبلین، پایتخت ایرلند اهدا شد.
جوایز APEX 2026 بر اساس بازخوردهای بی طرفانه، ناشناس و تایید شده مسافران که با همکاری "TripIt by Concur" یکی از پرکاربردترین برنامه های برنامه ریزی سفر در جهان جمع آوری شده است، تعیین شد.
طی فرآیند ارزیابی، بیش از 1 میلیون پرواز توسط بیش از 600 شرکت هواپیمایی در سراسر جهان توسط مسافران با سیستم ارزیابی 5 ستاره رتبه بندی شدند.