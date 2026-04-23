تجلیل از «حاکمیت ملی و عید کودک» در 106امین سالگرد تأسیس مجلس ترکیه مراسم گرامیداشت 106امین سالگرد گشایش مجلس کبیر ملت ترکیه و «روز حاکمیت ملی و عید کودک» با برگزاری برنامه‌های متنوع و حضور گسترده مقامات و شهروندان در سراسر کشور آغاز شد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

ترکیه امروز با شکوهی تمام، صد و ششمین سالگرد تأسیس مجلس ملت کبیر و «روز حاکمیت ملی و عید کودک» را گرامی می‌دارد؛ مناسبتی نمادین که در آن اراده ملت با لبخند کودکان پیوند خورده و پایتخت با حضور بلندپایه‌ترین مقامات دولتی، شاهد تجدید میثاق با آرمان‌های بنیان‌گذار جمهوری ترکیه است.

در نخستین بخش از برنامه‌های پایتخت، نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، با حضور در بنای یادبود آتاترک در محوطه مجلس، تاج گلی نثار کرد و پس از آن سرود ملی ترکیه توسط حاضران همخوانی شد.

هیئت بلندپایه دولتی به ریاست کورتولموش و با حضور جودت یلماز، معاون رئیس‌جمهور، وزرای کابینه و رهبران احزاب سیاسی، از مسیر «جاده شیرها» پیاده به سمت آرامگاه آتاترک (آنیت‌کابیر) رفته و به مقام بنیان‌گذار جمهوری ادای احترام کردند.

در اقدامی نمادین برای جلوگیری از ترافیک خودروهای تشریفاتی، مقامات دولتی با اتوبوس راهی آرامگاه شدند؛ سنتی که از سال 2024 به دستور رئیس مجلس برای کاهش هزینه‌ها و ترافیک اجرایی شده است.

رئیس مجلس ترکیه در دفتر یادبود آنیت‌کابیر نوشت که صیانت از حاکمیت ملی و حقوق کودکان، به‌ویژه در عصر بحران‌های انسانی، مهم‌ترین تضمین برای آینده‌ای عادلانه، دموکراتیک و صلح‌آمیز در جهان است.

یوسف تکین، وزیر آموزش ملی ترکیه نیز به همراه گروهی از دانش‌آموزان با شعار «کودک در قلب آموزش»، در آرامگاه حضور یافت و تأکید کرد که تربیت نسلی آگاه و متعهد به ارزش‌های ملی، اولویت اصلی این وزارتخانه است.

در ادامه برنامه‌ها، نومان کورتولموش در تالار مرمرین مجلس، تبریکات مقامات کشوری و لشکری را پذیرا شد و بر اهمیت جایگاه مجلس به عنوان مظهر اراده ملت تأکید کرد.

سنت دیرینه واگذاری نمادین کرسی‌های مدیریتی نیز اجرا شد و رئیس مجلس صندلی خود را به «اینجی ییلدیز شنتورک»، دانش‌آموز کلاس ششم سپرد تا او به عنوان نماینده نسل جدید، پیام امید و تلاش را قرائت کند.

در استانبول و ازمیر نیز مراسم‌های مشابهی در میدان‌های اصلی شهر از جمله میدان تقسیم برگزار شد و کودکان با اجرای نمایش‌های هنری و ورزشی، شور و نشاط این عید ملی را دوچندان کردند.