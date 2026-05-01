تبریک برهان‌الدین دوران به مناسبت 62 سالگی تاسیس تی‌آر‌تی رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، شصت و دومین سالگرد تأسیس سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه (تی.آر.تی) را تبریک گفت.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو



دوران در پستی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی NSosyal نوشت: تی.آر.تی با بیش از 62 سال پخش، نهادی قابل احترام است که خاطره می‌سازد، حقیقت را ثبت می‌کند و صدای مشترک ملت را به گوش جهانیان می‌رساند.



وی افزود: با رهبری رئیس جمهورمان، رجب طیب اردوغان، تی.آر.تی که قدرت روایت جهانی ترکیه را افزایش می‌دهد، با گسترش چشم‌انداز پخش خود از سطح محلی تا جهانی، در هر زمینه‌ای تأثیر قوی‌تری ایجاد می‌کند. من شصت و دومین سالگرد تأسیس سازمان رادیو و تلویزیون ترکیه را که با مسئولیت، اصول و عزم راسخ به پخش عمومی ادامه می‌دهد، تبریک می‌گویم و از همه کسانی که در این سفر بزرگ مشارکت داشته‌اند، تشکر می‌کنم.