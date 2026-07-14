14 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 14 ژوئیه 2026
اسلاماباد-آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
ماهنور اوزدمیر گوکتاش، وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه در گفتوگو با خبرنگار آنادولو در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، اظهار داشت: ما به عنوان ترکیه، نقش پیشگامی در زمینه سیاستهای زنان در سازمان همکاری اسلامی، ایفا میکنیم.
گوکتاش که جهت شرکت نهمین کنفرانس وزرای زن کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در پاکستان به سر میبرد، افزود: در کشورها ابتکارات زیادی برای توانمندسازی زنان انجام میدهند. از سوی دیگر، ما به عنوان ترکیه، نقش پیشگامی در زمینه سیاستهای زنان در سازمان همکاری اسلامی، دومین سازمان بزرگ پس از سازمان ملل متحد با 57 کشور عضو، ایفا میکنیم.
او با یادآوری اینکه کنفرانس وزرای زن کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی پس از پنج سال وقفه در اسلام آباد برگزار میشود، گفت که این جلسه برای آنها بسیار هیجانانگیز بوده است.
گوکتاش با اشاره به اینکه تحت رهبری رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در 24 سال گذشته ابتکارات زیادی برای توانمندسازی زنان انجام دادهاند، تاکید کرد: ما این فرصت را داشتیم که سند استراتژی توانمندسازی زنان و برنامه اقدام خود و کارهایی را که در 24 سال گذشته در ترکیه برای توانمندسازی زنان در آموزش، سیاست، حوزه دیجیتال، فناوری و هر جنبهای از زندگی انجام دادهایم، با همتایان خود در اینجا به اشتراک بگذاریم.
او تصریح کرد که بسیاری از کشورها درخواست ملاقات با ترکیه را داشتهاند.
گوکتاش یادآوری کرد که ترکیه در سال 2016 به عضویت هیئت مشورتی زنان درآمده است.