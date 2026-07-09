تاکید وزیر تجارت ترکیه بر پیشبرد قاطعانه دیپلماسی اقتصادی در نشست ناتو

Mehmet Can Toptaş, Halil Silahşör
09 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 09 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
عمر بولات، وزیر تجارت ترکیه، با ارزیابی سی و ششمین نشست سران دولتها و کشورهای عضو ناتو اظهار داشت: «ترکیه با توسعه روابط خود با متحدانش بر پایه منافع متقابل، در عین کمک به صلح منطقهای و جهانی، دیپلماسی اقتصادی خود را نیز با قاطعیت به پیش میبرد.»
بولات در پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی (NSosyal) به اشتراک گذاشت، به ارزیابی این نشست که به میزبانی ترکیه در مجتمع ریاست جمهوری (بشتپه) برگزار شد، پرداخت.
وزیر تجارت ترکیه با اشاره به اینکه روز به روز جایگاه خود را در میان کشورهای پیشرو، صاحبنظر، راهگشا و هدایتکننده ثبات در سطح جهانی مستحکمتر میکنند، تصریح کرد: «دیدارهای دوجانبه و گفتگوهای دیپلماتیک ما در چارچوب این نشست، نشاندهنده اراده ما برای تقویت نه تنها همکاریهای امنیتی، بلکه روابط تجاری، سرمایهگذاری، تولید، زنجیره تأمین و مشارکتهای اقتصادی است. ترکیه با توسعه روابط خود با متحدانش بر پایه منافع متقابل، در عین کمک به صلح منطقهای و جهانی، دیپلماسی اقتصادی خود را نیز با قاطعیت به پیش میبرد.»
«ترکیه یکی از بازیگران محترم در سیاست جهانی است»
بولات با تاکید بر اینکه در راستای چشمانداز «قرن ترکیه» و با تکیه بر رهبری قدرتمند و درک صحیح از اقتصاد و دیپلماسی، به افزایش اثربخشی ترکیه در عرصه بینالمللی، ایجاد همکاریهای جدید برای گشودن مسیر صادرکنندگان و ساختن آیندهای مرفه ادامه خواهند داد، افزود: «تأثیرگذاری پایدار در روابط بینالملل، تنها با قدرت نظامی یا ظرفیت اقتصادی ممکن نیست؛ بلکه با توانایی اعتمادسازی، رهبری آیندهنگر و عقلانیت منسجم حکومتی حاصل میشود. ترکیه تحت رهبری رئیسجمهورمان، جناب آقای رجب طیب اردوغان، با رویکردی که دیپلماسی چندجانبه را با موضعی اصولگرایانه پیوند میزند، کانالهای گفتگو را در دوران تشدید بحرانها باز نگه میدارد و مشروعیت بینالمللی را در اولویت قرار میدهد، به یکی از بازیگران محترم در سیاست جهانی تبدیل شده است. سی و ششمین نشست سران دولتها و کشورهای عضو ناتو نیز بار دیگر نشان داد که ترکیه کشوری است که سخن و نظر آن نه تنها در جغرافیای خود، بلکه در مسائل مربوط به آینده ثبات جهانی مورد توجه و احترام قرار میگیرد.»