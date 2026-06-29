رئیس گروه دوستی پارلمانی ترکیه و ایران و رئیس اتاق بازرگانی ایران طی دیداری در آنکارا بر توسعه روابط اقتصادی، تقویت همکاری‌های دوجانبه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک دو کشور تأکید کردند.

تاکید نماینده ترکیه و رئیس اتاق بازرگانی ایران بر گسترش همکاری‌های اقتصادی دوجانبه رئیس گروه دوستی پارلمانی ترکیه و ایران و رئیس اتاق بازرگانی ایران طی دیداری در آنکارا بر توسعه روابط اقتصادی، تقویت همکاری‌های دوجانبه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک دو کشور تأکید کردند.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

کایهان ترکمن‌اوغلو، رئیس گروه دوستی پارلمانی ترکیه و ایران، در دیدار با صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران از توافق حاصله میان ایران و آمریکا استقبال و ابراز امیدواری کرد این توافق به تقویت صلح، ثبات منطقه و بهبود وضعیت اقتصادی ایران کمک کند.

وی در ادامه گفت: ترکیه برای احیای روابط دوجانبه که در دوران جنگ دچار رکود شده بود، تلاش خواهد کرد.



ترکمن‌اوغلو​​​​​​​ خاطرنشان کرد که در طول جنگ، سه گذرگاه مرزی میان دو کشور همچنان باز بوده و اقدامات برای افتتاح چهارمین گذرگاه نیز ادامه دارد.

صمد حسن‌زاده نیز ضمن قدردانی از حمایت‌های ترکیه، بر ضرورت گسترش همکاری‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت ایران و ترکیه با برخورداری از ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، پزشکی، پالایش، مهندسی، هوش مصنوعی و تجارت دیجیتال، می‌توانند همکاری‌های گسترده‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی داشته باشند.