29 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 29 ژوئن 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
کایهان ترکمناوغلو، رئیس گروه دوستی پارلمانی ترکیه و ایران، در دیدار با صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران از توافق حاصله میان ایران و آمریکا استقبال و ابراز امیدواری کرد این توافق به تقویت صلح، ثبات منطقه و بهبود وضعیت اقتصادی ایران کمک کند.
وی در ادامه گفت: ترکیه برای احیای روابط دوجانبه که در دوران جنگ دچار رکود شده بود، تلاش خواهد کرد.
ترکمناوغلو خاطرنشان کرد که در طول جنگ، سه گذرگاه مرزی میان دو کشور همچنان باز بوده و اقدامات برای افتتاح چهارمین گذرگاه نیز ادامه دارد.
صمد حسنزاده نیز ضمن قدردانی از حمایتهای ترکیه، بر ضرورت گسترش همکاریهای اقتصادی تأکید کرد و گفت ایران و ترکیه با برخورداری از ظرفیتهای قابل توجه در حوزههایی مانند کشاورزی، پزشکی، پالایش، مهندسی، هوش مصنوعی و تجارت دیجیتال، میتوانند همکاریهای گستردهای در زمینه سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی داشته باشند.