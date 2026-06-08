تاکید فیدان بر ضرورت دستیابی به توافق صلح در جنگ روسیه - اوکراین برای ثبات منطقه

Sercan İrkin, Sümeyye Dilara Dinçer
08 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئن 2026
آنکارا - استانبول / خبرگزاری آنادولو
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه اظهار داشت: جنگ جاری در شمال، مستقیماً بر امنیت منطقهمان تأثیر میگذارد. دستیابی به توافق صلح در جنگ روسیه و اوکراین را برای ثبات و امنیت منطقه خود ضروری میدانیم.
فیدان در نشست خبری مشترکی که پس از دهمین نشست سه جانبه وزیران امور خارجه ترکیه، آذربایجان و گرجستان با حضور جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه آذربایجان و ماکا بوتچوریشویلی، وزیر امور خارجه گرجستان در استانبول برگزار شد، گفت: ما معتقدیم که روند دیپلماتیک و تلاشهای صلح باید با قاطعیت ادامه یابد.
او بیان کرد: ما در حال برگزاری دهمین نشست سازوکار سهجانبهای هستیم که با رویکرد مالکیت منطقهای بنا کردهایم. نشست ما بار دیگر نشان داد که سازوکار سهجانبه به بستری مشورتی تبدیل شده است که نتایجی را به بار میآورد و اعتماد را در منطقه مان ایجاد میکند. این سازوکار که نزدیک به 14 سال بدون وقفه فعالیت داشته است، در طول این سالها مزایای بسیاری را برای کشورهای مان به همراه داشته است.
فیدان افزود: اهمیتی که ما برای این همکاری قائلیم، محدود به منافع مشترک سه کشور نیست. ما همچنین این سازوکار را یکی از ضمانتهای صلح، ثبات و رفاه پایدار در قفقاز جنوبی میدانیم.
وزیر امور خارجه ترکیه خاطرنشان کرد: ما از روند صلح بین آذربایجان و ارمنستان حمایت میکنیم. همچنین امیدواریم که نگرانیهای مشروع آذربایجان مورد توجه قرار گیرد و توافق صلح بدون تأخیر امضا شود. روند عادیسازی روابط مان با ارمنستان نیز به همین ترتیب و با هماهنگی نزدیک با آذربایجان ادامه دارد.