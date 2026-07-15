وزیر امور خارجه ترکیه تاکید کرد اقداماتی که انجام خواهیم داد و مقرراتی که وضع خواهیم کرد، تضمین می‌کند که چنین ساختارهایی نه امروز و نه در آینده دوباره در سیستم جای خود را پیدا نکنند.

تاکید فیدان بر ادامه مبارزه با فعالیت‌های گروه تروریستی فتو در داخل و خارج از ترکیه وزیر امور خارجه ترکیه تاکید کرد اقداماتی که انجام خواهیم داد و مقرراتی که وضع خواهیم کرد، تضمین می‌کند که چنین ساختارهایی نه امروز و نه در آینده دوباره در سیستم جای خود را پیدا نکنند.

آنکارا-استانبول/ خبرگزاری آنادولو

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه پیش از سفر به اوکراین، با بیان اینکه دوران گروه تروریستی فتح‌الله گولن به پایان رسیده است، گفت: انشاءالله، اقداماتی که انجام خواهیم داد و مقرراتی که وضع خواهیم کرد، تضمین می‌کند که چنین ساختارهایی نه امروز و نه در آینده دوباره در سیستم جای خود را پیدا نکنند. تمام تلاش‌های ما در این راستا است.

فیدان با اشاره به دهمین سالگرد کودتای 15 جولای، گفت: در 15 جولای و پس از آن، دولت و ملت ما عملاً وارد مبارزه جدیدی برای آزادی شدند. این دوره‌ای بود که در آن ضربه سنگینی به شبکه‌های تروریستی داخل و خارج از کشور، به‌ویژه فتو، وارد کردیم. شاهد بودیم که دولت، پس از پاکسازی فتو، به سرعت به اصول اولیه خود بازگشت و خدمتی را که باید برای ملت خود انجام می‌داد، انجام داد.

او تأکید کرد که اراده تزلزل‌ناپذیر ملت ترکیه، تحت رهبری رئیس جمهور رجب طیب اردوغان، نقش مهمی در پاکسازی سیستم فتو ایفا کرده است.

- سفر فیدان به کی‌یف

فیدان اظهار داشت که آن‌ها پس از یک سفر 10 ساعته با قطار به کی‌یف خواهند رسید و به‌دلیل بسته بودن حریم هوایی با قطار سفر می‌کنند.

او اظهار داشت: ماه گذشته از مسکو بازدید کرده، پیام‌های رئیس‌جمهور اردوغان را منتقل کردیم و دیدگاه روسیه در مورد جنگ را از ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه دریافت کردیم.

فیدان با بیان اینکه ترکیه بر توقف جنگ تمرکز دارد، خاطرنشان کرد که در طول سفرشان به کی‌یف، با ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین و همتای خود دیدار خواهند کرد و همچنین پیام‌هایی از رئیس جمهور رجب طیب اردوغان را منتقل خواهند کرد.

وی افزود: «ما سال گذشته میزبان مذاکرات روسیه و اوکراین در استانبول بودیم. قبل از آن، فعالیت‌ها و جلسات تسهیل‌کننده مختلفی داشتیم. توافق‌نامه غلات وجود دارد که در آن زمان امکان تضمین ایمنی ناوبری در دریای سیاه را فراهم کرد. همه اینها بر این اساس بنا شده‌اند. من معتقدم که سفر من سهم مثبتی در این تلاش‌ها خواهد داشت».