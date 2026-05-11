تاکید اسرا آلبایراک بر لزوم تلاش برای ساختن جهانی عادلانه‌تر در «مجمع جهانی استعمارزدایی» در استانبول رئیس هیئت مدیره بنیاد آموزش و فرهنگ NUN طی سخنانی در مجمع جهانی استعمارزدایی که در استانبول برگزار شد، بر لزوم تلاش برای ساختن جهانی عادلانه‌تر که شایسته کرامت انسانی باشد، تاکید کرد.

استانبول / خبرگزاری آنادولو

دکتر اسرا آلبایراک، رئیس هیئت مدیره بنیاد آموزش و فرهنگ NUN طی سخنانی در مجمع جهانی استعمارزدایی در استانبول، تاکید کرد: اکنون شاهد آن هستیم که برای ساختن جهانی عادلانه‌تر که شایسته کرامت انسانی باشد، تلاش کنیم.

آلبایراک گفت: امروز زمان آن رسیده است که مجوزهای مشروعیتی که طرز فکر استعماری مدت‌هاست به آنها متکی است، باطل شوند، زیرا جهان ما زنگ خطر را به صدا درآورده است.

او تصریح کرد: آنچه ما نیاز داریم این نیست که بار مسئولیت مرد سفید را به طور خلاقانه با بار مسئولیت مرد سیاه‌پوست مقابله کنیم. نباید به آن بسنده کنیم.

آلبایراک ادامه داد: زیرا صرفاً معکوس کردن یک منطق به معنای فراتر رفتن از آن نیست. این به معنای باقی ماندن در معماری سلسله مراتبی است که فرد به دنبال برچیدن آن است. آنچه لازم است کنار گذاشتن این خط استدلال است.

رئیس هیئت مدیره بنیاد آموزش و فرهنگ NUN اظهار داشت: پیشنهاد می‌کنیم به جای آن درباره بار انسان صحبت کنید، ما باید این مسئله را نه به عنوان یک مسئله مربوط به نژاد یا تمدن، بلکه پیشنهاد می‌کنیم به عنوان یک مسئولیت مشترک ناشی از یک اصل اساسی‌تر ببینیم، ما اکنون شاهد هستیم که لازم است برای ساختن جهانی عادلانه‌تر که شایسته کرامت انسانی باشد، تلاش کنیم.

