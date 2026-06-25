25 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 25 ژوئن 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در مراسم ماه محرم که در مجتمع ریاستجمهوری برگزار شد، بر اهمیت وحدت، برادری و همزیستی میان اقشار مختلف جامعه تاکید کرد.
وی با تبریک فرارسیدن ماه محرم و گرامیداشت یاد و خاطره حضرت حسین و شهدای کربلا گفت: 14 قرن است که اندوه و مصیبت کربلا را در دلهای خود احساس میکنیم، اما با وجود شهادت حضرت حسین و یارانش، حق و حقیقت هرگز از میان نرفته است.
اردوغان با اشاره به جایگاه اهلبیت در فرهنگ و هویت مردم ترکیه افزود: محبت به اهلبیت جوهره و خمیرمایه این ملت است و سراسر آناتولی با عشق به اهلبیت جان گرفته است.
وی با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت میان مسلمانان تصریح کرد: فرمان خداوند مبنی بر چنگ زدن همگان به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه، نیرومندترین سپر در برابر فتنهها به شمار میرود.
رئیسجمهور ترکیه در ادامه اظهار داشت: از نخستین روزی که با رای ملت مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفتیم، با همه شهروندان با یک نگاه برخورد کردیم. به دلیل اعتقاد، مذهب، مشرب یا جهانبینی هیچکس رفتار متفاوتی نداشتیم و به همه با نگاه انسانی و محبتآمیز نگریستیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد که دولت ترکیه بهویژه شهروندان علوی خود را هرگز نادیده نگرفته و همواره از نزدیک پیگیر مشکلات و مطالبات آنان بوده است.