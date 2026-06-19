Sarah Aşkar
19 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 19 ژوئن 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه طی سخنانی در مراسم افتتاحیه خط متروی حلقهلی-فرودگاه استانبول در بخش اروپایی این شهر، تاکید کرد: ترکیه نه تنها در بحرانهای منطقه منفعل نیست، بلکه همانگونه که در جنگ اخیر ایران نیز شاهد بودیم، بازیگر اصلی حل و فصل بحرانها به شمار میرود.
اردوغان ابراز امیدواری کرد که خط متروی جدید برای همه در استانبول رفاه به ارمغان بیاورد.
او گفت: امروز طویلترین خط متروی ترکیه به طول 69 کیلومتر را افتتاح میکنیم.
اردوغان اظهار داشت: با راه اندازی بخش حلقهلی-آرناووتکوی، یکی از طویلترین خط متروها نه تنها در ترکیه، بلکه در جهان تکمیل شده است.
رئیسجمهور ترکیه اعلام کرد که خط جدید تا 31 جولای رایگان خواهد بود.