تاکید اردوغان بر نقش کلیدی ترکیه در حل بحران‌های منطقه‌ای رئیس‌جمهور ترکیه طی سخنانی در مراسم افتتاح خط متروی حلقه‌لی- فرودگاه استانبول، تاکید کرد ترکیه همانگونه که در جنگ اخیر ایران نیز شاهد بودیم، بازیگر اصلی حل و فصل بحران‌ها به شمار می‌رود.