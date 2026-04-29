تاکید اردوغان بر لزوم تقویت وحدت در منطقه

Nazenin Alp
29 آوریل 2026•بهروزرسانی: 29 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور و رهبر حزب عدالت و توسعه ترکیه، در نشست گروه پارلمانی حزب متبوع خود با اشاره به تحولات اخیر در منطقه اظهار داشت: در این دوره دشواری که منطقه ما از آن عبور میکند، ناگزیر هستیم اختلافات مربوط به ریشه، گرایش و مذهب را کنار بگذاریم و بر وحدت تاکید و برادری را تقویت کنیم.
وی با بیان اینکه افتادن در دام کسانی که میخواهند در منطقه ما عملیات انجام دهند، خیانت به تاریخ و آینده ما خواهد بود، تاکید کرد که هیچکس نمیتواند چنین باری از گناه را بر دوش بکشد.
اردوغان در ادامه تصریح کرد: همانطور که گوشت و ناخن را نمیتوان از هم جدا کرد، هیچکس نمیتواند بین ما که هزاران سال با هم در یک سرزمین زندگی کردهایم، فاصله بیندازد یا ما را از هم جدا کند.