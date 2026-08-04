در نیمه نخست سال جاری 40 هزار و 218 کشتی از تنگه‌های استانبول و چاناک‌قلعه در ترکیه عبور کردند.

بیش از 40 هزار کشتی از تنگه‌های ترکیه طی 6 ماه عبور کردند در نیمه نخست سال جاری 40 هزار و 218 کشتی از تنگه‌های استانبول و چاناک‌قلعه در ترکیه عبور کردند.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

علیرغم افزایش حملات در دریای سیاه با تداوم جنگ روسیه و اوکراین، در نیمه نخست سال جاری در مجموع 40 هزار و 218 کشتی از تنگه‌های استانبول و چاناک‌قلعه در ترکیه عبور کردند.

بر اساس آمارهای اداره کل دریانوردی ترکیه، تنگه‌های ترکیه همچنان مسیر عبور ده‌ها هزار کشتی بین‌المللی را فراهم می‌کنند.

در نیمه نخست سال، هم‌زمان با اختلال در تردد از تنگه هرمز به خاطر جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل و دگرگونی‌های قابل توجه در نظام تجارت جهانی، تنگه‌های ترکیه همچنان اهمیت راهبردی خود را حفظ کردند.

با وجود تشدید حملات متقابل پهپادی میان روسیه و اوکراین در دریای سیاه، طی شش ماه نخست سال 40 هزار و 218 کشتی از تنگه‌های استانبول و چاناک‌قلعه عبور کردند.

در این مدت، 19 هزار و 277 کشتی از تنگه استانبول و 20 هزار و 941 کشتی از تنگه چاناک‌قلعه عبور کردند.

در مدت مشابه سال گذشته نیز مجموعا 40 هزار و 988 کشتی از این دو تنگه عبور کرده بودند که از این تعداد، 19 هزار و 381 کشتی از تنگه استانبول و 21 هزار و 607 کشتی از تنگه چاناک‌قلعه گذشته بودند.