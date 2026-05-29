بیانیه وزارت خارجه ترکیه درباره حمله پهپادی به کشتی شرکت تُرک در دریای سیاه وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد که دو شهروند ترک در حمله پهپادی به یک کشتی باری متعلق به شرکت ترکیه‌ای در بندر اودسای اوکراین زخمی شده‌اند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که وضعیت دو شهروند تُرک که در حمله پهپادی به یک کشتی باری متعلق به شرکت ترکیه‌ای در بندر اودسای اوکراین زخمی شده‌اند، از نزدیک تحت پیگیری قرار دارد.

در بیانیه این وزارتخانه تصریح شده است که یک کشتی با مالکیت شرکت ترکیه‌ای و پرچم وانواتو که از بندر اودسا به مقصد ترکیه در حال حمل بار خشک بود، شامگاه روز گذشته هدف حمله پهپادی قرار گرفت و طی آن دو نفر از خدمه کشتی به‌طور سطحی زخمی شدند.

وزارت امور خارجه ترکیه تاکید کرده که سرکنسولگری کشور در اودسا وضعیت شهروندان آسیب‌دیده را به‌طور مستمر دنبال می‌کند.



آنکارا همچنین نسبت به افزایش اخیر تنش‌های مرتبط با جنگ در دریای سیاه ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که این روند می‌تواند تهدیدها و مخاطراتی برای امنیت منطقه و منافع ترکیه به همراه داشته باشد.

در این بیانیه بر ضرورت خودداری از اقداماتی که ممکن است به تشدید کنترل‌نشده جنگ منجر شود تأکید شده و حفظ امنیت کشتیرانی غیرنظامی در دریای سیاه و پایان دادن به جنگ از طریق مذاکرات، همچنان از اولویت‌های ترکیه عنوان شده است.

