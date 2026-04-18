آنتالیا/ خبرگزاری آنادولو

مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه با انتشار بیانیه‌ای، جزئیات دیدار رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور با فلیکس تشیسکدی، رئیس‌جمهور جمهوری دموکراتیک کنگو را تشریح کرد.

این دیدار در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا (ADF) 2026 برگزار شد که خبرگزاری آنادولو «شریک ارتباطات جهانی» آن است.

بر اساس این بیانیه، در این نشست مناسبات دوجانبه میان آنکارا و کینشاسا و همچنین تحولات منطقه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محورهای مهم این گفتگو به شرح زیر است:

رئیس‌جمهور اردوغان بر عزم ترکیه برای افزایش حجم تجارت دوجانبه و اتخاذ گام‌های جدی جهت تعمیق همکاری‌های اقتصادی و سیاسی تاکید کرد.

اردوغان حمایت همه‌جانبه ترکیه از فعالیت‌های مرتبط با برقراری صلح و ثبات پایدار در جمهوری دموکراتیک کنگو را ابراز داشت.

رئیس‌جمهور ترکیه با اشاره به تنش‌های منطقه‌ای، خاطرنشان کرد که بخش بزرگی از جنگ‌های جاری در منطقه ناشی از رویکرد تهدیدآمیز و تهاجمی اسرائیل است.

وی تاکید کرد که ترکیه تمامی تلاش خود را برای برقراری آرامش و ثبات در منطقه به کار خواهد بست.

این دیدار در مرکز کنگره «نست» واقع در منطقه توریستی بلک آنتالیا انجام شد.

