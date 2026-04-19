19 آوریل 2026•بهروزرسانی: 19 آوریل 2026
حکاری/خبرگزاری آنادولو
پیست اسکی مرگابوتان در استان حکاری علیرغم ورود به ماه آوریل همچنان میزبان علاقهمندان به ورزشهای زمستانی است.
در این مرکز که در فاصله 12 کیلومتری از مرکز شهر حکاری قرار دارد، به دلیل بارشهای سنگین زمستانی، فصل اسکی در بهار نیز ادامه یافته و در برخی نقاط ارتفاع برف به 2.5 متر میرسد.
پیستهای مختلف این مجموعه امکان اسکی، اسنوبرد و سورتمهسواری را برای ورزشکاران آماتور و حرفهای فراهم کرده و برخی از مسیرها حتی در شب نیز مورد استفاده قرار میگیرند.
بازدیدکنندگان و ورزشکارانی که از شهرهای مختلف به این مرکز آمدهاند، در ارتفاع بیش از 3 هزار متر از سطح دریا به اسکی پرداخته و از مناظر طبیعی منطقه لذت میبرند.
همچنین در قالب پروژههای آموزشی، دانشآموزان نیز در این مجموعه آموزش اسکی میبینند و تجربهای متفاوت از ورزش در فضای باز را کسب میکنند.