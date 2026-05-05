بزرگداشت هفتصد و پنجمین سالگرد درگذشت یونس امره در ترکیه

05 مه 2026•بهروزرسانی: 05 مه 2026
اسکیشهر/خبرگزاری آنادولو
به مناسبت هفتصد و پنجمین سالگرد درگذشت یونس امره، شاعر و عارف بزرگ آنادولو، ویژهبرنامههای فرهنگی و هنری متعددی در طول ماه مه در استان اسکیشهر ترکیه آغاز شد. این مراسم که زیر نظر استانداری برگزار میشود، با تمرکز بر پیامهای جهانی صلح و عشق این صوفی برجسته، شامل نشستهای علمی و برنامههای موسیقی است.
یونس امره که از مهمترین چهرههای شکلدهنده فضای معنوی آنادولو به شمار میرود، بنا بر منابع تاریخی در فاصله نیمه دوم قرن سیزدهم تا اوایل قرن چهاردهم میلادی میزیست. این شاعر بزرگ که از نمایندگان برجسته سنت تصوف ترک-اسلامی است، با اثر «رسالةالنصیحه» و همچنین «دیوان اشعار» که پس از درگذشتش گردآوری شد و شامل صدها سروده مذهبی است، بهعنوان یکی از نقاط عطف در تبدیل زبان ترکی به زبان ادبی شناخته میشود.
یونس امره عشق الهی و محبت انسانی را با فلسفه «مخلوق را بهخاطر خالق دوست میداریم» درآمیخته بود. یاد این شاعر هر سال در ماه مه در چارچوب «هفته فرهنگ و هنر یونس امره» در اسکیشهر با برگزاری نشستها، برنامههای موسیقایی و نمایشگاههای مختلف گرامی داشته میشود.
به مناسبت هفتصد و پنجمین سالگرد درگذشت یونس امره، امسال علاوه بر مراسم رسمی که تحت نظارت استانداری در محله یونسامره شهرستان میهالیچچیک اسکیشهر (محل آرامگاه او) برگزار خواهد شد، در طول ماه مه نیز برنامههای مختلفی برای بازتاب پیامهای جهانی این عارف بزرگ در سطح استان برگزار میشود.
پروفسور کامل ساریتاش، عضو هیئت علمی فلسفه اسلامی در دانشکده الهیات دانشگاه عثمانغازی اسکیشهر و رئیس مرکز تحقیقات یونس امره، در گفتوگو با خبرنگار آنادولو گفت که یونس امره مستقیما از «ذات انسان» آغاز میکند و از همین رو، گفتمان او ماهیتی فراتر از زمان و مکان و دارای جهانیبودن است.
وی با اشاره به اینکه یونس امره در یکی از بحرانیترین دورههای تاریخ آنادولو در قرون 13 و 14 میزیست، گفت: اگر یونس امره امروز نیز زندگی میکرد، همان جملات دیوان خود را تکرار میکرد؛ چرا که در آن زمان حملات صلیبی، یورش مغولان و ناآرامیهای داخلی وجود داشت. او در دورهای که مردم از نظر اقتصادی و اجتماعی رنجهای بزرگی را متحمل میشدند، با سخن گفتن از زیبایی، عشق و همدلی، به ایجاد وحدت در آناتولی کمک کرد.
ساریتاش همچنین تاکید کرد که یونس امره در تاریخ اندیشه یک نقطه عطف به شمار میرود و بسیاری از مشکلات اجتماعی امروز را میتوان با اصول اخلاقی او حل کرد.