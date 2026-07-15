آنکارا/خبرگزاری آنادولو

مراسم گرامیداشت روز دموکراسی و وحدت ملی توسط سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه «تی‌آرتی»، در مجتمع این سازمان در منطقه اوران آنکارا که در جریان کودتای نافرجام 15 جولای 2016 هدف کودتاچیان قرار گرفته بود، برگزار شد.

در این مراسم که با حضور محمد زاهد صوباجی، مدیرکل تی‌آرتی، مدیران و کارکنان این سازمان برگزار شد، برای قربانیان 15 جولای دعا خوانده شد و تلاوت قرآن کریم انجام گرفت. در چارچوب این برنامه همچنین به کارکنان این سازمان که در شب کودتای نافرجام به‌دلیل شجاعت و فداکاری خود جانباز شده بودند، لوح یادبود اهدا شد.

صوباجی در سخنرانی خود، 15 جولای را نقطه عطفی تاریخی دانست که در آن ملت ترکیه با فدا کردن جان خود از اراده ملی و ارزش‌های مقدسش دفاع کرد. او گفت که کودتاگران شجاعت، بصیرت و عشق مردم ترکیه به آزادی را محاسبه نکرده بودند و نقشه خیانت آنان در برابر مقاومت مردم شکست خورد.