Elif Somuncu
29 مه 2026•بهروزرسانی: 29 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
در چارچوب برنامههای گرامیداشت 573مین سالگرد فتح استانبول، «راهپیمایی فتح» با حضور مقامهای دولتی و شهروندان در این شهر برگزار شد.
این مراسم با هماهنگی استانداری استانبول از میدان بایزید آغاز شد و شرکتکنندگان با حمل پرچم ترکیه، همراه با گروه مهتر و نیروهای پلیس سواره، تا میدان ایاصوفیه راهپیمایی کردند.
در این برنامه، داوود گل استاندار استانبول، نوری اصلان سرپرست شهرداری کلانشهر استانبول، فرماندهان نظامی و انتظامی، مسئولان حزب عدالت و توسعه و شمار زیادی از شهروندان حضور داشتند.
شرکتکنندگان در طول مسیر سرودهای مهتر را همراهی کردند و شماری از گردشگران خارجی نیز با حضور در مراسم به گرفتن عکس و فیلم پرداختند.
در این راهپیمایی، پلاکاردهایی با شعارهای «573مین سالگرد فتح استانبول مبارک باد» و «اکنون همسن سلطان محمد فاتح در زمان فتح استانبول هستی» حمل شد.