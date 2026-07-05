برگزاری تجمع در استانبول به مناسبت سالگرد حوادث ارومچی و نقض حقوق اویغورها

05 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 05 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
به مناسبت سالگرد حوادث 5 ژوئیه 2009 در شهر ارومچی، در استانبول کنفرانس مطبوعاتی برگزار شد.
اعضای انجمن آموزش و همبستگی ترکستان شرقی در نزدیکی ساختمان سرکنسولگری چین در منطقه تارابیا تجمع کردند.
شرکتکنندگان که پرچمهای منطقه خودمختار اویغور سینکیانگ را در دست داشتند، شعارهایی علیه چین سر دادند.
موساجان ار، رئیس انجمن آموزش و همبستگی ترکستان شرقی، طی سخنانی گفت که برای رساندن صدای ستمدیدگان و مقابله با ظلم گرد هم آمدهاند.
وی اظهار داشت: میلیونها اویغور، قزاق و دیگر برادران ترکتبار ما در ترکستان شرقی در اردوگاههای بازداشت نگهداری میشوند، بهعنوان نیروی کار اجباری و بدون دستمزد به کار گرفته میشوند، در زندانها تحت شکنجه قرار دارند، اعضای داخل بدنشان ربوده شده و با سیاستهای عقیمسازی، نسلهای آینده آنان از بین برده میشود.
ار همچنین مدعی شد که در منطقه خودمختار اویغور، اقامه نماز و هرگونه فعالیتی که به حفظ هویت دینی و ملی بینجامد ممنوع است و تمامی عرصههای زندگی مردم از طریق سامانههای نظارت دیجیتال بهطور دائمی تحت کنترل قرار دارد.