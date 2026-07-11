Yasemin Kalyoncuoğlu, Fatma Nur Candan
11 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 11 ژوئیه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه به مناسبت دهمین سالگرد کودتای نافرجام 15 جولای سال 2016، برنامههای گستردهای را در داخل و خارج از کشور برگزار خواهد کرد.
بر اساس اعلام این وزارتخانه، در 54 استان ترکیه، موزههای مختلف میزبان مراسم یادبود، نشستها، اجرای گروه مهتران و برنامههای موسیقی خواهند بود.
در آنکارا، موزه دموکراسی 15 جولای، موزه مردمشناسی و موزه جمهوریت از جانبازان میزبانی میکنند. در استانبول نیز در موزههایی از جمله موزه تاریخی ایاصوفیه، برج دختر، «حافظه 15 جولای»، موزه تاریخ علم و فناوری اسلامی و موزههای باستانشناسی برنامههایی برگزار خواهد شد.
در حوزه هنرهای نمایشی نیز اپرا و باله دولتی در شهرهای مختلف از جمله آنکارا، استانبول، آنتالیا، مرسین و سامسون برنامههایی با محوریت 15 جولای اجرا میکند.
همچنین نمایش صحنهای «حماسهها را قهرمانان مینویسند» در «CSO Ada Ankara» روی صحنه خواهد رفت و آثار هنری با موضوع «اراده از آن ما، پیروزی از آن ما» در موزه نقاشی و مجسمه آنکارا به نمایش گذاشته میشود.
در خارج از کشور نیز رایزنیهای فرهنگی ترکیه در کشورهایی از جمله آمریکا، بوسنیوهرزگوین، بلغارستان، چین، دانمارک، فرانسه، کره جنوبی، هلند، سوئد، ژاپن، لهستان، قرقیزستان، مقدونیه، صربستان، ترکمنستان و یونان برنامههای اطلاعرسانی و آگاهیبخشی برگزار خواهند کرد. در سوئیس، روسیه، مجارستان، ترکمنستان و یونان نیز نمایشگاه عکس برپا میشود.
موسسه یونس امره در مراکز فرهنگی ترکیه در خارج از کشور برنامههای یادبود برگزار میکند و آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه، تیکا، نیز در کشورهایی مانند آلبانی، افغانستان، جمهوری آذربایجان، بوسنیوهرزگوین، فلسطین، سومالی، تونس و یمن پروژههایی از جمله نمایشگاه عکس، نمایش مستند و ایجاد پارک شهدا اجرا خواهد کرد.
همچنین کتاب «کودتاها در ترکیه از عثمانی تا جمهوری» بهصورت رایگان در اختیار دانشگاهها و نهادهای عمومی قرار میگیرد. اداره کل اوقاف ترکیه نیز در 253 مسجد در سراسر کشور برای 253 کشتهشده کودتای نافرجام مراسم دعا برگزار خواهد کرد.
نهادهایی مانند اداره فرهنگ علوی ـ بکتاشی و جمعخانهها، ریاست منطقه تاریخی گالیپولی و شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه نیز برنامههایی متناسب با این روز برگزار خواهند کرد.