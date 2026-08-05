شورای عالی نظامی ترکیه با ارتقای سرهنگ اوزلم کاراپینار در نیروی هوایی و سرهنگ آرماغان اوزل در نیروی زمینی به درجه سرتیپی، برای نخستین بار در تاریخ این دو نیرو، دو زن را به مقام ژنرالی منصوب کرد.

برای نخستین بار دو زن در ارتش ترکیه به درجه ژنرالی رسیدند شورای عالی نظامی ترکیه با ارتقای سرهنگ اوزلم کاراپینار در نیروی هوایی و سرهنگ آرماغان اوزل در نیروی زمینی به درجه سرتیپی، برای نخستین بار در تاریخ این دو نیرو، دو زن را به مقام ژنرالی منصوب کرد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

شورای عالی نظامی ترکیه (YAŞ) دیروز (4 آگوست) به ریاست رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور کشور، با ارتقای دو افسر زن به درجه سرتیپی، نقطه عطفی در تاریخ نیروهای مسلح ترکیه رقم زد.

بر اساس تصمیمات این شورا که از 30 آگوست اجرایی خواهد شد، سرهنگ اوزلم کاراپینار در نیروی هوایی و سرهنگ آرماغان اوزل در نیروی زمینی به درجه سرتیپی ارتقا یافتند و به نخستین زنان ژنرال در تاریخ نیروهای متبوع خود تبدیل شدند.

پیش از این در سال 2023، سرهنگ گوکچن فیرات با ارتقا به درجه دریابانی، نخستین زن دریادار تاریخ جمهوری ترکیه شده بود.

در نشست امسال شورای عالی نظامی، علاوه بر این دو انتصاب تاریخی، 25 ژنرال و دریادار به درجات بالاتر ارتقا یافتند و 69 سرهنگ نیز به درجه ژنرالی و دریاداری منصوب شدند.

