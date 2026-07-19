بایکار و لئوناردو در حال ورود به مرحله جدیدی از فعالیت خود در زمینه ماموریت‌های مشترک هواپیماهای جنگی سرنشین‌دار و بدون سرنشین هستند و نتایج کلیدی حاصله در این مرحله و فعالیت‌ها برای آینده در نمایشگاه هوایی فارنبورو به اشتراک گذاشته می‌شود.

بایکار و لئوناردو برای نبردهای هوایی آینده آماده می‌شوند بایکار و لئوناردو در حال ورود به مرحله جدیدی از فعالیت خود در زمینه ماموریت‌های مشترک هواپیماهای جنگی سرنشین‌دار و بدون سرنشین هستند و نتایج کلیدی حاصله در این مرحله و فعالیت‌ها برای آینده در نمایشگاه هوایی فارنبورو به اشتراک گذاشته می‌شود.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

بایکار و لئوناردو، دو شرکت پیشرو جهانی در صنعت دفاعی و هوافضا، پیشرفت‌های را که در فعالیت خود در زمینه عملیات مشترک هواپیماهای جنگی سرنشین‌دار و بدون سرنشین به دست آورده‌اند، با جهان به اشتراک خواهند گذاشت.

بایکار و لئوناردو فعالیت قابل توجهی را در نمایشگاه هوایی فارنبورو، یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین نمایشگاه‌های هوانوردی و دفاعی جهان که فردا در انگلیس آغاز می‌شود، انجام خواهند داد.

این دو شرکت فردا به عنوان بخشی از نمایشگاه، یک جلسه اطلاع‌رسانی برگزار خواهند کرد. دستور کار این جلسه، آزمایش‌های «کار گروهی انسان-بدون سرنشین» خواهد بود که این دو شرکت با استفاده از پلتفرم‌های M-346 و بایراکتار کیزیل‌الما در ترکیه انجام می‌دهند.

بایکار و لئوناردو نتایج کلیدی حاصله را در حین حرکت به مرحله بعدی آزمایش و همچنین فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده برای دوره آتی را با شرکت‌کنندگان به اشتراک خواهند گذاشت.

اینکه این دو شرکت یکی از مهمترین نمایشگاه‌های هوانوردی جهان را برای این فعالیت‌ها انتخاب کرده‌اند، حاوی پیامی استراتژیک برای صنعت دفاعی جهان و متحدان ناتو است.

این همکاری که در فارنبورو اعلام شد، به عنوان یکی از اجزای کلیدی تلاش‌های اروپا برای افزایش سریع قابلیت‌های خود در سیستم‌های هوایی بدون سرنشین و کار گروهی سرنشین‌دار-بدون سرنشین، فرصتی را برای انتقال مستقیم پیشرفت ملموس به نمایندگان صنعت و مشتریان بالقوه فراهم می‌کند.

بایکار بر طراحی و توسعه پلتفرم‌های پیشرفته بدون سرنشین تمرکز دارد، در حالی که لئوناردو سیستم‌ها و محموله‌های الکترونیکی پیشرفته را ارائه می‌دهد، همکاری با سرنشین و بدون سرنشین و قابلیت‌های گروهی را پیاده‌سازی و در فعالیت‌های احراز صلاحیت/صدور گواهینامه شرکت می‌کند.

