باشگاه بسکتبال آنادولو افس ترکیه، مایک جیمز بازیکن آمریکایی را به ترکیب خود اضافه کرد.

باشگاه آنادولو افس ترکیه، مایک جیمز را به خدمت گرفت باشگاه بسکتبال آنادولو افس ترکیه، مایک جیمز بازیکن آمریکایی را به ترکیب خود اضافه کرد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو



بر اساس اطلاعیه منتشر شده از سوی باشگاه بسکتبال آنادولو افس، مایک جیمز بسکتبالیست 35 ساله آمریکایی به این باشگاه پیوسته است.



جیمز از آغاز فصل 2021-2022 برای تیم موناکوی فرانسه بازی می‌کرد و طی قراردادی یک‌ساله با گزینه تمدید برای یک سال دیگر به آنادولو افس ملحق شده است.

مایک جیمز در لیگ بسکتبال آمریکا (NBA)، پیراهن تیم‌های فینیکس سانز، نیواورلئان پلیکانز و بروکلین نتس را بر تن کرده و در اروپا نیز برای تیم‌های باسکونیا، پاناتینایکوس، المپیا میلان، زسکا مسکو و موناکو بازی کرده است.

این بسکتبالیست باتجربه که در دوران حرفه‌ای خود به قهرمانی‌های متعدد داخلی و بین‌المللی رسیده، در سال 2024 عنوان ارزشمندترین بازیکن یورولیگ را کسب کرد و در سال 2025 نیز در فهرست «25 بازیکن برتر تاریخ یورولیگ» قرار گرفت.