باشگاه آنادولو افس ترکیه، مایک جیمز را به خدمت گرفت

Emre Doğan
11 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 11 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
بر اساس اطلاعیه منتشر شده از سوی باشگاه بسکتبال آنادولو افس، مایک جیمز بسکتبالیست 35 ساله آمریکایی به این باشگاه پیوسته است.
جیمز از آغاز فصل 2021-2022 برای تیم موناکوی فرانسه بازی میکرد و طی قراردادی یکساله با گزینه تمدید برای یک سال دیگر به آنادولو افس ملحق شده است.
مایک جیمز در لیگ بسکتبال آمریکا (NBA)، پیراهن تیمهای فینیکس سانز، نیواورلئان پلیکانز و بروکلین نتس را بر تن کرده و در اروپا نیز برای تیمهای باسکونیا، پاناتینایکوس، المپیا میلان، زسکا مسکو و موناکو بازی کرده است.
این بسکتبالیست باتجربه که در دوران حرفهای خود به قهرمانیهای متعدد داخلی و بینالمللی رسیده، در سال 2024 عنوان ارزشمندترین بازیکن یورولیگ را کسب کرد و در سال 2025 نیز در فهرست «25 بازیکن برتر تاریخ یورولیگ» قرار گرفت.