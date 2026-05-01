بازگشت فعالان «ناوگان صمود» با پرواز ویژه به ترکیه

Büşranur Keskinkılıç
01 مه 2026•بهروزرسانی: 01 مه 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
اونجو کچلی، سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که انتظار میرود شهروندان تُرک و دیگر فعالان با ملیت کشورهای ثالث که در جریان یورش ارتش اسرائیل به «ناوگان جهانی صمود» بازداشت شده بودند، امروز با یک پرواز ویژه به کشور بازگردند.
کچلی در این پیام تصریح کرد: «شهروندان ما و دیگر شرکتکنندگانی که در نتیجه مداخله غیرقانونی نظامیان اسرائیل در آبهای بینالمللی علیه ناوگان جهانی بازداشت شده بودند، در جزیره کرت فرود آمدهاند. سفیر ما در آتن و کارکنان کنسولگری ما در کرت برای پیگیری امور در محل حضور دارند».
سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه تأکید کرد که هماهنگیهای لازم برای انتقال این افراد انجام شده و انتظار میرود این گروه شامل اتباع ترکیه و برخی شرکتکنندگان از کشورهای دیگر، تا پایان امروز وارد خاک ترکیه شوند.
این فعالان پس از توقیف غیرقانونی قایقهایشان در آبهای بینالمللی توسط نیروهای نظامی اسرائیل، به یونان منتقل شده بودند.